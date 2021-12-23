Горуна стал участником потасовки во Львовском райсовете
Горуна – о драке с депутатом: «Он начал кричать, что я «вата»
Олимпийский призер сообщил, что зачинщик конфликта работал на камеру
18:09
Фото: НОК Украины
Серебряный призер Олимпиады-2020 и депутат «Самопомощи» Станислав Горуна рассказал о конфликте
с представителем «Свободы» Богданом Федуном на заседании Львовского районного совета:
Он начал кричать, что я «вата». Я ему сказал: «Если бы ты был нормальным мужчиной, ты бы мне это сказал при личной встрече, когда мы встречались и обсуждали все эти вопросы, а не сейчас на камеру. А сейчас ты ведешь себя, как сопляк». Он начал оскорблять и бросаться на меня. Попробовал меня головой ударить, потом коленом, рукой на меня замахнулся. Я просто повалил его на землю.
Напомним, что ранее Горуну избрали в состав комиссии атлетов WKF.
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