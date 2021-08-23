Горуна – о хейтерах: «Если я буду идти на компромиссы, то как смогу претендовать на должность президента Украины?»

Станислав признался, что у него есть амбиции стать лидером государства





Станислав Горуна / Фото: УФК Призер Олимпийских игр в Токио каратист Станислав Горуна рассказал в интервью YouTube-каналу Lviv Media о своих амбициях быть президентом Украины.

«Не пропала ли амбиции быть президентом Украины? Нет. Не пропала. Я хочу иметь свою позицию. Тем более, когда в самом начале тебя хотят обломать и сказать: «Чувак, ты не прав, что-то делаешь не так». И это тогда, когда я ничего плохого не сделал, а меня хотят обломать, заставить извиниться. Если я буду идти на компромиссы в таких незначительных вещах, то как я смогу претендовать на такую должность?» Напомним, ранее жизни Горуны угрожали после конфликта из-за Ярославы Магучих, за которую он заступился после шквала критики из-за фото с россиянкой Ласицкине.

Карен Агабекян