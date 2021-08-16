Горуна – об отсутствии тренера Килипко: «То ли это было намеренно, то ли просто про**б»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 15
Футбол (10 событий из 16) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Окончен
18:30 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Анже - Лион 3:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Окончен
18:30 Кельн - Герта 3:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Сельта - Атлетико 1:2 Окончен
21:00 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Окончен
23:15 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Колос - Рух 1:1 Окончен
19:30 ФК Львов - Александрия 1:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 3) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Вильярреал - Гранада 0:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Мариуполь - Черноморец 2:3 Окончен
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ред Булл Зальцбург - Брондбю -:- Запланирован
22:00 Монако - Шахтер -:- Запланирован
22:00 Шериф - Динамо Загреб -:- Запланирован
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Црвена Звезда - Клуж -:- Запланирован
Теннис (11 событий из 49) показать все
ATP 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
01:00 Кевин Андерсон - Карен Хачанов -:- Запланирован
02:10 Ришар Гаске - Энди Маррей -:- Запланирован
17:00 Джон Иснер - Камерон Норри -:- Запланирован
17:00 Душан Ладжович - Гаэль Монфис -:- Запланирован
17:00 Аслан Карацев - Марин Чилич -:- Запланирован
17:00 Григор Димитров - Роберто Баутиста-Агут -:- Запланирован
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
17:00 Анастасия Павлюченкова - Бернарда Пера -:- Запланирован
17:00 Саманта Стосур - Елена Рябыкина -:- Запланирован
17:00 Магда Линетте - Симона Халеп -:- Запланирован
17:00 Кэти Макнейли - Даяна Ястремская -:- Запланирован
17:00 Людмила Самсонова - Виктория Азаренко -:- Запланирован

Горуна – об отсутствии тренера Килипко: «То ли это было намеренно, то ли просто про**б»

Прыгунья с шестом жаловалась на отсутствие поддержки на Играх в Японии
Каратэ
20:33
Горуна – об отсутствии тренера Килипко: «То ли это было намеренно, то ли просто про**б»
Станислав Горуна / Фото: НОК Украины

Бронзовый призер Олимпиады-2020 в каратэ Станислав Горуна в интервью Youtube каналу «Отдушивдушу» высказал свою точку зрения, почему тренер шестовички Марины Килипко отсутствовал на Играх-2020. Отметим, что после выступления украинка не смогла сдержать слез, когда рассказывала об отсутствии поддержки в Японии.

Вопрос бюрократии. Кто-то где-то не подал заявки, не оформил какие-то документы. То ли это было намеренно, то ли просто пр**б. Что может быть. Когда формировали заявку нашу, спрашивали: «Кто с делегации карате поедет? На кого делать документы». Нам дедлайн поставили до того, как мы участвовали в квалификационном турнире в Париже. Так что мы даже не знали, кто отберется.

Мы написали всех, и всем дали добро поехать. Мы туда поехали за две недели, которые провели в Хино, так у нас еще и спарринг-партнеры были. На тренировочных сборах мы акклиматизировались. Ну вот, такая ситуация. Так что это полный провал, конечно.

Напомним, что после защиты Ярославы Магучих жизни Горуны начали угрожать.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Станислав Горуна Марина Килипко

Комментарии 1

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
16 августа 2021г. 22:08
І Дутчака М.В. дописали .
0 0
Ответить

Новости по тегам

Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
21:24
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
18:28
3
Горуна – о травле Магучих: «Это пи***ц. Ультраправые радикалы заполитизировали фотографию, и начали разносить Ясю»
Горуна – о травле Магучих: «Это пи***ц. Ультраправые радикалы заполитизировали фотографию, и начали разносить Ясю»
Каратэ
17:59
2
Львов подарит квартиры трём своим олимпийским призерам
Львов подарит квартиры трём своим олимпийским призерам
Olympics Токио-2020
12 августа 17:58
Гутцайт: «Мои заместители поехали по гостевой квоте, которая не пересекается с тренерской»
Гутцайт: «Мои заместители поехали по гостевой квоте, которая не пересекается с тренерской»
Olympics Токио-2020
12 августа 15:34
1
Тренер Килипко рассказал о причине, которая не позволила ему быть на Олимпиаде со своей подопечной
Тренер Килипко рассказал о причине, которая не позволила ему быть на Олимпиаде со своей подопечной
Olympics Токио-2020
9 августа 22:22
1

Новости: Каратэ

Горуна – об отсутствии тренера Килипко: «То ли это было намеренно, то ли просто про**б»
Горуна – об отсутствии тренера Килипко: «То ли это было намеренно, то ли просто про**б»
20:33
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
18:28
Горуна – о травле Магучих: «Это пи***ц. Ультраправые радикалы заполитизировали фотографию, и начали разносить Ясю»
Горуна – о травле Магучих: «Это пи***ц. Ультраправые радикалы заполитизировали фотографию, и начали разносить Ясю»
17:59
Горуна: «Игнорирование других атлетов на подиуме больше бы расценивалось как недостойное поведение спортсмена»
Горуна: «Игнорирование других атлетов на подиуме больше бы расценивалось как недостойное поведение спортсмена»
9 августа 11:54
Терлюга: «Ничего так сильно не мотивирует, как гордость близких тебе людей за твои достижения»
Терлюга: «Ничего так сильно не мотивирует, как гордость близких тебе людей за твои достижения»
Токио-2020
9 августа 08:59
«Отстаньте от спортсменов с вашей е**ной политикой». Горуна выступил в поддержку Магучих
«Отстаньте от спортсменов с вашей е**ной политикой». Горуна выступил в поддержку Магучих
8 августа 22:48
Горуна: «Результат, к которому мы шли с 2004 года. История карате сделана»
Горуна: «Результат, к которому мы шли с 2004 года. История карате сделана»
Токио-2020
7 августа 09:58
Горуна: «Недоволен результатом и своим выступлением, но на это есть свои причины»
Горуна: «Недоволен результатом и своим выступлением, но на это есть свои причины»
Токио-2020
6 августа 16:15
Горуна взял бронзу Олимпийских Игр
Тема дня Горуна взял бронзу Олимпийских Игр
Токио-2020
6 августа 15:32
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
31
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
10
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
Бокс Профессиональный бокс
12 августа 15:51
11
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
16
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Бокс Профессиональный бокс
13 августа 17:22
30
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 21:31
7
Все новости