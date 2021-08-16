Горуна – об отсутствии тренера Килипко: «То ли это было намеренно, то ли просто про**б»

Прыгунья с шестом жаловалась на отсутствие поддержки на Играх в Японии

Станислав Горуна / Фото: НОК Украины Бронзовый призер Олимпиады-2020 в каратэ Станислав Горуна в интервью Youtube каналу «Отдушивдушу» высказал свою точку зрения, почему тренер шестовички Марины Килипко отсутствовал на Играх-2020. Отметим, что после выступления украинка не смогла сдержать слез, когда рассказывала об отсутствии поддержки в Японии.

Вопрос бюрократии. Кто-то где-то не подал заявки, не оформил какие-то документы. То ли это было намеренно, то ли просто пр**б. Что может быть. Когда формировали заявку нашу, спрашивали: «Кто с делегации карате поедет? На кого делать документы». Нам дедлайн поставили до того, как мы участвовали в квалификационном турнире в Париже. Так что мы даже не знали, кто отберется. Мы написали всех, и всем дали добро поехать. Мы туда поехали за две недели, которые провели в Хино, так у нас еще и спарринг-партнеры были. На тренировочных сборах мы акклиматизировались. Ну вот, такая ситуация. Так что это полный провал, конечно. Напомним, что после защиты Ярославы Магучих жизни Горуны начали угрожать.

Олег Шумейко-младший