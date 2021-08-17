Горуна рассказал, за сколько готов продать свою олимпийскую медаль
Горуна: «Олимпийские игры – серьезный бизнес. Включение в Олимпиаду стоит 100 миллионов»
В Париже-2024 каратэ – вида спорта Станислава – не будет
10:18
Станислав Горуна / Фото: НОК Украины
Бронзовый призер Токио-2020 в каратэ Станислав Горуна в интервью Youtube каналу «От души в душу» поделился мнением о своей дисциплине на Олимпиаде:
В Париже на Олимпиаде-2024 каратэ не будет. Меня пробуют утешать: «У тебя бронза, ты красавчик, все круто. В Париже все докажешь и возьмешь золото». Но на следующем Олимпиаде каратэ не будет. Не смогли договориться с МОК. Олимпиада – серьезный бизнес. Я слышал разные цифры и цене включения в Олимпиаду – кто-то говорил 20 миллионов, кто-то говорил 100 миллионов.
Поскольку каратэ – национальный вид спорта в Японии, японская федерация каратэ пролоббировала включение каратэ в качестве гостевого вида спорта. Только благодаря им мы были на Олимпийских играх. Французы не смогли конкурировать с брейк-дансом.
Горуна рассказал, за какую сумму готов продать свою олимпийскую медаль.