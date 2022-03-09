Горуна просит командование ВСУ отправить его в зону боевых действий

Фото: Радіо Свобода

Бронзовый призер Токио-2020 Станислав Горуна в интервью «Радіо Свобода» заявил, что просил местное командование отправить его на передовую:



Я получил звонок в 4 утра: «Стас, подъем. Началась война». Я сразу собрал вещи, прибыл в часть. Получил инструктаж, вступил в наряд. Нам выдали оружие.

Я физически подготовлен. Быстро реагирую, умею быстро принимать решения. Просил командование отправить меня под Киев или в Одессу – поближе к боевым действиям, чтобы я был полезнее.