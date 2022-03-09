«Вася, ты еб**н?» Горуна раскритиковал Ломаченко за пост с голубем мира между Украиной и россией
Горуна просит командование ВСУ отправить его в зону боевых действий
Каратист считает, что спортивные навыки позволят ему быть полезным на передовой
09 марта 19:10
Фото: Радіо Свобода
Бронзовый призер Токио-2020 Станислав Горуна в интервью «Радіо Свобода» заявил, что просил местное командование отправить его на передовую:
Сейчас война. Какая разница – ты спортсмен, политик, уборщик, артист? Сейчас вопрос просто в выживании нас как народа.
Я получил звонок в 4 утра: «Стас, подъем. Началась война». Я сразу собрал вещи, прибыл в часть. Получил инструктаж, вступил в наряд. Нам выдали оружие.
Я физически подготовлен. Быстро реагирую, умею быстро принимать решения. Просил командование отправить меня под Киев или в Одессу – поближе к боевым действиям, чтобы я был полезнее.
Горуна также жестко прошелся по Василию Ломаченко (16-2, 11 KO) за неоднозначный пост после начала войны в Украине.