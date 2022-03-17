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Горуна: «Путин – символ террористической агрессии. Вопрос времени, когда он пойдет в Польшу, Эстонию, Финляндию»

Каратист готов защищать свою страну любыми методами
Каратэ
17 марта 17:05
Горуна: «Путин – символ террористической агрессии. Вопрос времени, когда он пойдет в Польшу, Эстонию, Финляндию»
Фото: НОК Украины

Титулованный каратист Станислав Горуна не видит никаких объяснений, почему владимир путин дал приказ российским оккупантам убивать мирных жителей Украины:

Ежедневно ночью перед новостями мы проверяем, в порядке ли наши друзья и члены семей, кому-то что-то нужно. Поэтому, нет времени жаловаться или переосмысливать свою жизнь. Вот, как оно. Это критический момент.

У нас нет необходимой военной подготовки или опыта ведения боев. Но мы на своей земле, мы дома и готовы ее защищать. Если понадобится, конечно, мы будем убивать. Мы будем стрелять. У нас нет ни одного выбора.

Теперь Путин – это символ террористической агрессии. Насилие, которому он дал команду, необъяснимо. Он приказал своим солдатам убивать мирных людей в Украине. И если мы не будем сопротивляться, это только вопрос времени, когда он пойдет дальше в Польшу, Словакию, Эстонию, Финляндию и так далее.

Сейчас мы все – настоящая нация. Мы все вместе, поэтому, конечно, я горжусь своим народом.

Анжелика Терлюга заявила, что россиянам нет прощения.

Источник: suspilne.media Олег Шумейко-младший
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