Горуна: «Путин – символ террористической агрессии. Вопрос времени, когда он пойдет в Польшу, Эстонию, Финляндию»

Фото: НОК Украины

Титулованный каратист Станислав Горуна не видит никаких объяснений, почему владимир путин дал приказ российским оккупантам убивать мирных жителей Украины:



У нас нет необходимой военной подготовки или опыта ведения боев. Но мы на своей земле, мы дома и готовы ее защищать. Если понадобится, конечно, мы будем убивать. Мы будем стрелять. У нас нет ни одного выбора.

Теперь Путин – это символ террористической агрессии. Насилие, которому он дал команду, необъяснимо. Он приказал своим солдатам убивать мирных людей в Украине. И если мы не будем сопротивляться, это только вопрос времени, когда он пойдет дальше в Польшу, Словакию, Эстонию, Финляндию и так далее.

Сейчас мы все – настоящая нация. Мы все вместе, поэтому, конечно, я горжусь своим народом.