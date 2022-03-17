Горуна: «Путин – символ террористической агрессии. Вопрос времени, когда он пойдет в Польшу, Эстонию, Финляндию»
Титулованный каратист Станислав Горуна не видит никаких объяснений, почему владимир путин дал приказ российским оккупантам убивать мирных жителей Украины:
Ежедневно ночью перед новостями мы проверяем, в порядке ли наши друзья и члены семей, кому-то что-то нужно. Поэтому, нет времени жаловаться или переосмысливать свою жизнь. Вот, как оно. Это критический момент.
У нас нет необходимой военной подготовки или опыта ведения боев. Но мы на своей земле, мы дома и готовы ее защищать. Если понадобится, конечно, мы будем убивать. Мы будем стрелять. У нас нет ни одного выбора.
Теперь Путин – это символ террористической агрессии. Насилие, которому он дал команду, необъяснимо. Он приказал своим солдатам убивать мирных людей в Украине. И если мы не будем сопротивляться, это только вопрос времени, когда он пойдет дальше в Польшу, Словакию, Эстонию, Финляндию и так далее.
Сейчас мы все – настоящая нация. Мы все вместе, поэтому, конечно, я горжусь своим народом.
Анжелика Терлюга заявила, что россиянам нет прощения.
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