Горуна: «Недоволен результатом и своим выступлением, но на это есть свои причины»
Горуна: «Результат, к которому мы шли с 2004 года. История карате сделана»
Титулованный украинец – о бронзе на Олимпийских играх в Токио
09:58
Станислав Горуна / Фото - gettyimagesТитулованный украинский каратист Станислав Горуна в Instagram поделился эмоциями после завоевания бронзовой медали Олимпийских игр в Токио.
«Бронза на Олимпийских играх! Спасибо всем за поддержку. Спасибо Токио. Результат, к которому мы шли с 2004 года. История карате сделана. Меня зовут Станислав Горуна».
Напомним, украинец не смог выйти в финал Олимпиады в весовой категории до 75 кг, уступив Луиджи Буса из Италии в 1/2 финала (0:3).
Бронза Горуны стала для Украины второй медалью в каратэ на Играх в Токио. Накануне Анжелика Терлюга принесла серебро в весе до 55 кг.