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Горуна: «Результат, к которому мы шли с 2004 года. История карате сделана»

Титулованный украинец – о бронзе на Олимпийских играх в Токио


Olympics Токио-2020
09:58
Горуна: «Результат, к которому мы шли с 2004 года. История карате сделана»
Станислав Горуна / Фото - gettyimages
Титулованный украинский каратист Станислав Горуна в Instagram поделился эмоциями после завоевания бронзовой медали Олимпийских игр в Токио.

«Бронза на Олимпийских играх! Спасибо всем за поддержку. Спасибо Токио. Результат, к которому мы шли с 2004 года. История карате сделана. Меня зовут Станислав Горуна».




Напомним, украинец не смог выйти в финал Олимпиады в весовой категории до 75 кг, уступив Луиджи Буса из Италии в 1/2 финала (0:3).

Бронза Горуны стала для Украины второй медалью в каратэ на Играх в Токио. Накануне Анжелика Терлюга принесла серебро в весе до 55 кг.

Владимир Кириченко
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Теги

Cтанислав Горуна сборная Украины (каратэ)

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