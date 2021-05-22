Горуна стал первым в истории Украины чемпионом Европы

Ранее украинец выигрывал только серебро и бронзу

Станислав Горуна / фото - НОК

Украинский каратист Станислав Горуна стал чемпионом Европы. Украинец завоевал первую золотую медаль континентального первенства в карьере на соревнованиях в Порече, Хорватия.

В финальном поединке в весовой категории до 75 килограмм Горуна победил со счетом 3:1 11-кратного чемпиона Европы из Азербайджана Рафаэль Агаева.

Отметим, что золото Станислава является также первым в истории украинского мужского каратэ. Ранее капитан национальной команды дважды выигрывал серебряные медали и дважды становился третьим на ЧЕ.

Напомним, что Анжелика Терлюга неожиданно покинула турнир в начальных раундах.