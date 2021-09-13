Горуна: «Шеймить человека, который является знаменосцем нашей страны – это игра в пользу российской пропаганды»
Горуна станет вторым украинским каратистом, получившим собственную звезду на Аллее славы
Ранее такой чести была удостоена Анжелика Терлюга
13 сентября 19:30
Станислав Горуна / Фото: УФК
14 сентября на Аллее славы в Киеве откроют звезду бронзовому призеру Олимпийских игр в Токио каратисту Станиславу Горуне. Об этом сообщила пресс-служба Украинской федерации каратэ.
Отметим, что из украинских каратистов первую звезду на Аллее славы получила Анжелика Терлюга.
Напомним, ранее сборная Украины по каратэ триумфально провела первый большой турнир после Олимпийских игр в Токио.
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