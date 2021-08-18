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Горуна: «Стерненко и Скрыпин, два псевдопатриота, которые вырывают из контекста абсолютно все фразы»

Украинская каратист назвал людей, которые сформировали о нем негативное мнение
Каратэ
15:43
Горуна: «Стерненко и Скрыпин, два псевдопатриота, которые вырывают из контекста абсолютно все фразы»
Фото: Reuters

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Станислав Горуна рассказал, что негативное мнение о нем своими высказываниями сформировали блогеры Сергей Стерненко и Роман Скрыпин:

«Стерненко и Скрыпин, два псевдопатриота, которые вырывают из контекста абсолютно все фразы, события, действия, – вкладывают в них свой смысл, подтекст и кормят этим своих подписчиков, раскручивая собственные медийные каналы. Самое смешное, что до сих пор я относился и к Сергею, и к Роману с большим уважением. Нетрудно полистать мою ленту в фейсбуке и найти там как репосты видео с роликами Стерненко, так и мои «сторис» в поддержку Сергея, когда его посадили в тюрьму.

Но сейчас дошла очередь до Ярославы, до меня. Не просто спортсменов, а спортсменов-победителей. При этом считаю и себя, и Магучих патриотами Украины. Нам важно, что мы приносим эти медали не просто для себя, а для Украины. Однако сейчас прослеживается намерение нивелировать значимость наших побед.

Он бык (Скрыпин). Но до сих пор я воспринимал его, как быка-интеллектуала, человека, который резко и категорично высказывается. Мне это импонировало, потому что таких в нашем медиапространстве мало. Но теперь понимаю, что эта его быковатость – это не прямота, а уровень воспитанности и отношения к людям. Не скрою, что в те времена, когда Роман работал на «Громадськом», смотрел его постоянно.

Роман и Сергей играют с чувствительной аудиторией. В одно мгновение это может обернуться против них самих. Они задевают за живое военных, волонтеров, настоящих, а не проплаченных патриотов, людей, которые переживают войну с Россией не дистанционно, как большинство из нас, а как ее непосредственные участники. Многие из них потеряли здоровье, родных, друзей. Конечно, если подать информацию о фото Магучих или мое высказывание под правильным соусом, это вызовет болезненную реакцию. И я этих людей не виню. Если бы я пережил то, что они, то реагировал бы так же. Да, мне обидно, что эти люди начали меня воспринимать не таким, какой я есть на самом деле. Однако обиды на них у меня нет. На их мнение повлияли люди, которые являются для них авторитетами. Другое дело, что прозрение когда-то наступит, фальшь Скрыпина и Стерненко заметят и тогда их провокации могут вылезти боком».


Напомним, ранее Горуна заступился за украинскую высотницу Ярославу Магучих, которая поддалась критике из-за фотографии с российской спортсменкой Марией Ласицкене. После этого каратисту начали приходить угрозы расправы.

Источник: sport.24tv.ua Сергей Остапенко
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Cтанислав Горуна

Комментарии 1

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18 августа 2021г. 16:15
горуна ватка с самопомощи
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