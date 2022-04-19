На помощь ВСУ! Горуна продал свою олимпийскую медаль на аукционе
Горуна уехал заграницу
Призер Олимпиады отправился на турнир в Португалию
18:25
Фото: radiosvoboda.org
Бронзовый призер Олимпиады Станислав Горуна больше не находится в рядах военной части ВСУ во Львове.
Впервые данная информация появилась в Telegram канале «Кубло».
Горуна в интервью XSPORT в программе «Разом до перемоги!» рассказал, что отправился на турнир в Португалию, а вернется в Украину в понедельник, 25 апреля.
Также украинец сообщил, что командование части после месяца войны позволило вернуться к повседневной жизни и Станислав вернулся к тренировкам, а также начал волонтерить.
Комментарии 0