Горуна уехал заграницу

Призер Олимпиады отправился на турнир в Португалию

Фото: radiosvoboda.org

Бронзовый призер Олимпиады Станислав Горуна больше не находится в рядах военной части ВСУ во Львове.



Впервые данная информация появилась в Telegram канале «Кубло».

Горуна в интервью XSPORT в программе «Разом до перемоги!» рассказал, что отправился на турнир в Португалию, а вернется в Украину в понедельник, 25 апреля.

Также украинец сообщил, что командование части после месяца войны позволило вернуться к повседневной жизни и Станислав вернулся к тренировкам, а также начал волонтерить.