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Горуна уехал заграницу

Призер Олимпиады отправился на турнир в Португалию
Каратэ
18:25
Горуна уехал заграницу
Фото: radiosvoboda.org

Бронзовый призер Олимпиады Станислав Горуна больше не находится в рядах военной части ВСУ во Львове.

Впервые данная информация появилась в Telegram канале «Кубло».

Telegram КУБЛО

Горуна в интервью XSPORT в программе «Разом до перемоги!» рассказал, что отправился на турнир в Португалию, а вернется в Украину в понедельник, 25 апреля.

Также украинец сообщил, что командование части после месяца войны позволило вернуться к повседневной жизни и Станислав вернулся к тренировкам, а также начал волонтерить.

Олег Шумейко-младший
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