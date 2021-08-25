Горуна – о хейтерах: «Если я буду идти на компромиссы, то как смогу претендовать на должность президента Украины?»
Горуна: «Уверен, что мой сын будет жить в 100% суверенной стране»
Каратист поздравил Украину с днем рождения
09:58
Стас Горуна с сыном / фото - InstagramПризер Олимпийских игр в Токио, Япония, Станислав Горуна опубликовал новый пост в своем Instagram. Украинец поздравил свою страну с Днем Независимости и пожелал ей обретения полного суверенитета.
Лев мне часто говорит: «Старичок, не получится у тебя, получится у меня! Будь спокоен!»
«Такое малое, а такое мудрое», думаю.
И, если наша борьба за независимость все еще продолжается, то убежден, что Лев с друзьями жить в 100% суверенном государстве!
С Днем восстановления независимости!»
Анжелика Терлюга ранее также высказалась о 30-летии независимости Украины.
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