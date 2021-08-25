Горуна: «Уверен, что мой сын будет жить в 100% суверенной стране»

Каратист поздравил Украину с днем рождения

Стас Горуна с сыном / фото - Instagram

Призер Олимпийских игр в Токио, Япония,опубликовал новый пост в своем Instagram. Украинец поздравил свою страну с Днем Независимости и пожелал ей обретения полного суверенитета.

Лев мне часто говорит: «Старичок, не получится у тебя, получится у меня! Будь спокоен!»