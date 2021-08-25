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Горуна: «Уверен, что мой сын будет жить в 100% суверенной стране»

Каратист поздравил Украину с днем рождения
Каратэ
09:58
Горуна: «Уверен, что мой сын будет жить в 100% суверенной стране»
Стас Горуна с сыном / фото - Instagram
Призер Олимпийских игр в Токио, Япония, Станислав Горуна опубликовал новый пост в своем Instagram. Украинец поздравил свою страну с Днем Независимости и пожелал ей обретения полного суверенитета.

Лев мне часто говорит: «Старичок, не получится у тебя, получится у меня! Будь спокоен!»

  «Такое малое, а такое мудрое», думаю.

И, если наша борьба за независимость все еще продолжается, то убежден, что Лев с друзьями жить в 100% суверенном государстве!

С Днем восстановления независимости!» 

Анжелика Терлюга ранее также высказалась о 30-летии независимости Украины.
Антон Кривенко
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Станислав Горуна

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