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Горуна: «В инструктаже перед Олимпиадой ВСУ не рекомендовали любые контакты с гражданами России»

Призер Токио-2020 раскрыл небольшую тайну
Каратэ
13:22
Горуна: «В инструктаже перед Олимпиадой ВСУ не рекомендовали любые контакты с гражданами России»
Станислав Горуна / Фото - eurosport
Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио-2020, украинский каратист Станислав Горуна в интервью YouTube-каналу Lviv Media рассказал о том, что перед главными спортивными стартами четырехлетия Вооруженные силы Украины провели инструктаж для спортсменов.

«Во Львове ВСУ нам проводили инструктаж. О других городах не знаю. Рекомендовали, что не стоит делать, а что стоит. В том числе, любые контакты с гражданами России, страны-агрессора, были не рекомендованы. Запретить это никто не мог. Рекомендовали воздержаться от этого. Это все-таки была инструкция».


Накануне Горуна признался, за какую сумму готов расстаться с наградой Игр в Японии.
Владимир Кириченко
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Теги

Станислав Горуна сборная Украины (каратэ) Токио-2020

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