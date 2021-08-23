Горуна: «Стерненко и Скрыпин, два псевдопатриота, которые вырывают из контекста абсолютно все фразы»
Горуна: «В инструктаже перед Олимпиадой ВСУ не рекомендовали любые контакты с гражданами России»
Призер Токио-2020 раскрыл небольшую тайну
13:22
Станислав Горуна / Фото - eurosportБронзовый призер Олимпийских игр в Токио-2020, украинский каратист Станислав Горуна в интервью YouTube-каналу Lviv Media рассказал о том, что перед главными спортивными стартами четырехлетия Вооруженные силы Украины провели инструктаж для спортсменов.
«Во Львове ВСУ нам проводили инструктаж. О других городах не знаю. Рекомендовали, что не стоит делать, а что стоит. В том числе, любые контакты с гражданами России, страны-агрессора, были не рекомендованы. Запретить это никто не мог. Рекомендовали воздержаться от этого. Это все-таки была инструкция».
Накануне Горуна признался, за какую сумму готов расстаться с наградой Игр в Японии.