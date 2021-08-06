Горуна взял бронзу Олимпийских Игр

Украинец не смог пробиться в финал Олимпиады

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Станислав Горуна / фото - Reuters

Украинский каратист Станислав Горуна, выступающий в весовой категории до 75 кг., стал бронзовым призером Олимпийских Игр-2020 в Токио (Япония).

Украинец не смог выйти в финал Олимпиады, уступив Луиджи Буса из Италии в полуфинале (0:3). Горуна за три минуты так и не смог вскрыть оборону итальянца, а Буса успел совершить две результативных атаки.

Бронза Станислава Горуны стала для Украины второй медалью в каратэ на Олимпиаде в Токио. Накануне Анжелика Терлюга принесла серебро в категории до 55 кг.