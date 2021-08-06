Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 9
Завтра 10
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Монако - Нант 1:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Металлист-1925 - Черноморец 3:2 Окончен
Теннис (1 событие из 18) показать все
ATP 2021 (Washington, USA)
Календарь Таблица
02:00 Рафаэль Надаль - Lloyd Harris 1:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Лион - Брест -:- Запланирован
22:00 Труа - ПСЖ -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Горняк-Спорт - Кривбасс -:- Запланирован
16:30 Кремень - Полесье -:- Запланирован
18:30 Агробизнес - Авангард -:- Запланирован
18:30 Прикарпатье - Металлист -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Рух - Верес -:- Запланирован
19:30 СК Днепр-1 - ФК Мариуполь -:- Запланирован
19:30 Шахтер - Александрия -:- Запланирован
Футбол (10 событий из 15) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Мец - Лилль -:- Запланирован
21:45 Монпелье - Марсель -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Подолье - ВПК-Агро -:- Запланирован
17:00 Альянс - Волынь -:- Запланирован
17:00 Нива Т - Олимпик -:- Запланирован
18:00 Нива Т - Минай -:- Запланирован
18:00 Николаев - Полесье -:- Запланирован
18:00 Прикарпатье - Металлист-1925 -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Заря - Динамо -:- Запланирован
19:30 Ворскла - ФК Львов -:- Запланирован

Горуна взял бронзу Олимпийских Игр

Украинец не смог пробиться в финал Олимпиады
Olympics Токио-2020
6 августа 15:32
Горуна взял бронзу Олимпийских Игр Тема дня
Станислав Горуна / фото - Reuters

Украинский каратист Станислав Горуна, выступающий в весовой категории до 75 кг., стал бронзовым призером Олимпийских Игр-2020 в Токио (Япония).

Украинец не смог выйти в финал Олимпиады, уступив Луиджи Буса из Италии в полуфинале (0:3). Горуна за три минуты так и не смог вскрыть оборону итальянца, а Буса успел совершить две результативных атаки.

Бронза Станислава Горуны стала для Украины второй медалью в каратэ на Олимпиаде в Токио. Накануне Анжелика Терлюга принесла серебро в категории до 55 кг.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Станислав Горуна

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Горуна: «Недоволен результатом и своим выступлением, но на это есть свои причины»
Горуна: «Недоволен результатом и своим выступлением, но на это есть свои причины»
Olympics Токио-2020
6 августа 16:15
Показал свой класс. Горуна уверенно вышел в полуфинал Олимпийских игр, обеспечив себе бронзу
Показал свой класс. Горуна уверенно вышел в полуфинал Олимпийских игр, обеспечив себе бронзу
Olympics Токио-2020
6 августа 14:03
Дебют каратистов, полуфинал Хижняка и начало прыжков в высоту. За кем следить 5-го августа на Олимпиаде
Превью Дебют каратистов, полуфинал Хижняка и начало прыжков в высоту. За кем следить 5-го августа на Олимпиаде
Olympics Токио-2020
4 августа 20:48
Горуна: «Никогда не понимал восторга вокруг Олимпиады, пока не приехал сюда»
Горуна: «Никогда не понимал восторга вокруг Олимпиады, пока не приехал сюда»
Olympics Токио-2020
26 июля 16:08
Каратэ вернулось на родину. Лидеры сборной Украины прибыли в Токио
Каратэ вернулось на родину. Лидеры сборной Украины прибыли в Токио
Olympics Токио-2020
22 июля 17:27

Новости: Каратэ

Горуна: «Недоволен результатом и своим выступлением, но на это есть свои причины»
Горуна: «Недоволен результатом и своим выступлением, но на это есть свои причины»
Токио-2020
6 августа 16:15
Горуна взял бронзу Олимпийских Игр
Тема дня Горуна взял бронзу Олимпийских Игр
Токио-2020
6 августа 15:32
Показал свой класс. Горуна уверенно вышел в полуфинал Олимпийских игр, обеспечив себе бронзу
Показал свой класс. Горуна уверенно вышел в полуфинал Олимпийских игр, обеспечив себе бронзу
Токио-2020
6 августа 14:03
Тренер сборной Украины по каратэ: «Как бороться против такой судейской несправедливости – не знаю»
Тренер сборной Украины по каратэ: «Как бороться против такой судейской несправедливости – не знаю»
Токио-2020
6 августа 12:13
Игры завершены. Серегина не смогла выйти в полуфинал Олимпийских игр в Токио
Игры завершены. Серегина не смогла выйти в полуфинал Олимпийских игр в Токио
Токио-2020
6 августа 09:07
Горуна: «Завтра и мы наведем суеты»
Горуна: «Завтра и мы наведем суеты»
Токио-2020
5 августа 18:35
Терлюга: «Думаю, что сегодняшний день останется в моей памяти навсегда»
Терлюга: «Думаю, что сегодняшний день останется в моей памяти навсегда»
Токио-2020
5 августа 17:33
Терлюга – серебряный призер Токио-2020
Терлюга – серебряный призер Токио-2020
Токио-2020
5 августа 15:19
Терлюга: «Я в этих боях отдала всю себя и старалась не сделать ни одной ошибки»
Терлюга: «Я в этих боях отдала всю себя и старалась не сделать ни одной ошибки»
Токио-2020
5 августа 14:13
Все новости

Популярные новости

Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Послесловие
Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Olympics Токио-2020
1 августа 11:40
7
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
MMA
31 июля 18:22
20
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
31 июля 19:21
1
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
2
Все новости