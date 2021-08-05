Горуна: «Никогда не понимал восторга вокруг Олимпиады, пока не приехал сюда»
Горуна: «Завтра и мы наведем суеты»
Украинский каратист намерен триумфально поддержать Терлюгу
5 августа 18:35
Станислав Горуна / Фото - gettyimages.comУкраинский каратист Станислав Горуна в Instagram поделился ожиданиями от предстоящего выступления на Олимпийских в Токио, при этом поздравив свое партнершу по команде Анжелику Терлюгу.
«Завтра и мы наведем суеты».
6 августа Горуна и Анита Серегина начнут свои выступления в Токио-2020.
Напомним, что Терлюга завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в весовой категории до 55 кг.