Горуна: «Моя подготовка к чемпионату мира длилась всего две недели»
Горуну избрали в состав комиссии атлетов WKF
Украинцу удалось обойти олимпийских чемпионов
08:48
Станислав Горуна - крайний слева / Фото: УФК
Капитана сборной Украины Станислава Горуну избрали в состав комиссии атлетов Всемирной федерации каратэ (WKF). Об этом сообщила пресс-служба УФК.
32-летнего украинца и гречанку Василику Панецид избрали на выборах. Горуна и Панецида опередили олимпийских чемпионов Саджада Ганджзаде (Иран) и Рио Киюну (Япония), а также Ирину Зарецкую (Азербайджан), Ингриду Суханкову (Словакия) и Ива-Марсьяля Тадисси (Венгрия).
Напомним, ранее Горуна сенсационно проиграл в первом раунде чемпионата мира-2021.