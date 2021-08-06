Серегина завоевала серебряную медаль чемпионата Европы
Игры завершены. Серегина не смогла выйти в полуфинал Олимпийских игр в Токио
31-летняя украинка проиграла два решающих поединка
09:07
Анита Серегина / Фото - FacebookУкраинская каратистка Анита Серегина прекратила борьбу на Олимпийских играх в Токио.
В рамках группового раунда украинка выиграла первую встречу, уверенно победив представительницу Перу со счетом 6:1.
Во второй схватке Серегина оформила ничью с марокканской соперницей. В третьем поединке под его занавес проиграла египтянке, пропустив обидный удар за 2.7 с до окончания боя.
В следующей схватке в упорной борьбе украинка проиграла сербке Йованне Прекович.
Таким образом Серегина потеряла все шансы побороться за медаль Олимпийских игр-2020.
Группа Серегиной:
Накануне украинка Анжелика Терлюга в весовой категории до 55 кг завоевала серебряную медаль Токио-2020.