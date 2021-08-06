Игры завершены. Серегина не смогла выйти в полуфинал Олимпийских игр в Токио

31-летняя украинка проиграла два решающих поединка

Анита Серегина / Фото - Facebook

Украинская каратисткапрекратила борьбу на Олимпийских играх в Токио.В рамках группового раунда украинка выиграла первую встречу, уверенно победив представительницу Перу со счетом 6:1.Во второй схватке Серегина оформила ничью с марокканской соперницей. В третьем поединке под его занавес проиграла египтянке, пропустив обидный удар за 2.7 с до окончания боя.В следующей схватке в упорной борьбе украинка проиграла сербкеТаким образом Серегина потеряла все шансы побороться за медаль Олимпийских игр-2020.Накануне украинка