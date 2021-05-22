Горуна – о медали на ЧЕ: «Жаль только, что там не было Вас всех»
Кривая стала третьей на чемпионате Европы
Теперь у Украины полный комплект наград
22 мая 21:07
Екатерина Кривая / фото - Спорт 24
На чемпионате Европы в Будапеште, Венгрия, украинцы собрали полный комплект наград. Недостающую бронзовую медаль завоевала Екатерина Кривая.
В поединке за третье место в весовой категории до 50 килограмм украинка победила Елену Миливойцевич из Сербии. Для Кривой эта медаль стала 3-й личной наградой на континентальных первенствах.
Напомним, серебряную награду выиграла Анита Серегина, а Станислав Горуна стал чемпионом Европы.