Кто мы без удачи? Как украинец одержал самую большую победу в карьере, хоть и не должен был выступать на турнире
Очень часто приходится слышать, что в спорте высших достижений многое решают детали, мелочи. Когда между собой сходятся лучшие, то любой пустяк может пошатнуть чаши весов в какую-то из сторон.
Порой бывает, что годы подготовки, упорных тренировок перечеркиваются в один момент. Уж слишком многое зависит от удачи. Но когда она тебе улыбается, то многое становится проще.
В карьере украинского Станислава Горуны немало достижений, но самое большое среди них – бронза Олимпиады-2021.
Это был первый и, возможно, последний раз, когда каратэ попало в программу Игр. Но что было до этого? Горуна становился чемпионом Европы, призером мира (а должен был драться в финале), а также побеждал на Всемирных играх.
И, фактически, Всемирные игры – это Олимпиада среди неолимпийских видов спорта. Выиграть их – это тот еще повод для гордости.
В 2017 году во Вроцлаве Станислав завоевал золото. И на тот момент это была высшая точка, которая покорилась ему в карьере.
Но дело в том, что он не должен был там выступать – украинца не было в списке участников. Впрочем, как говорится, везет сильнейшим.
«Фарт. Просто повезло. Приглашение пришло мне меньше чем за месяц до соревнований. Такая вот была ситуация.
Состав участников уже был сформирован. И где-то за месяц один спортсмен, Рафаэль Агаев, травмировался. Соответственно, он сказал, что не может поехать.
Кроме того, Федерация проводит большой международный тренировочный лагерь, а после него крупные молодежные соревнования. Туда съезжаются 3-4 тысячи спортсменов: кадеты, юниоры, молодежь.
Получается, за пару дней до этого лагеря Рафаэль травмировался. Соответственно, он не может ни приехать в лагерь, ни выступить на Всемирных играх.
Организаторы начали быстро искать ему замену. Дети ждали Рафаэля, поэтому им нужно было дать кого-то равноценного. И они подумали обо мне.
Сначала речь была только о лагере. Они связались с нашей Федерацией, а там им отвечают: «Хорошо, Горуна может поехать провести вам лагерь, но пойдите и нам навстречу. Если уж освобождается одно место на Всемирных играх, то заявите туда его». Они помнулись-помнулись, но на следующий день согласились.
Я поехал, отработал тот лагерь, они остались максимально довольны, каждый следующий год тоже меня звали, чтобы я к ним ездил.
И, получается, дали мне билетик на Всемирные игры. И я этим шансом воспользовался максимально».
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Сначала Горуна выиграл все три схватки в своей группе, включая бой с американцем Томасом Скоттом, который вот в 2021 году завоевал бронзу чемпионата мира.
Полуфинал украинец прошел без проблем, а вот в поединке за золото уступал – 0:2. За минуту до конца схватки Горуна отыграл один балл, но соперник все еще вел в счете.
И вот, за 15 секунд до окончания финального боя Станислав провел уширо маваши гери – с разворота ударил ногой в голову сопернику. Это удар на три очка. Это победа. Если уж везет, то до конца. Главное, поймать удачу за хвост и не отпускать.
Победный удар Станислава Горуны в финале Всемирных игр: