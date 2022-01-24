Кто мы без удачи? Как украинец одержал самую большую победу в карьере, хоть и не должен был выступать на турнире

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 14
Сейчас 0
Сегодня 16
Завтра 21
Развернуть Свернуть
Хоккей (5 событий из 5) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Краматорск - Мариуполь 2:1 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Коламбус Блу Джекетс - Оттава Сенаторс 1:2 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Лос-Анджелес Кингс 2:3 Окончен
04:00 Сиэтл Кракен - Флорида Пантерс 5:3 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Сент-Луис Блюз 1:3 Окончен
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Орландо Мэджик - Чикаго Буллз 114:95 Окончен
01:00 Майами Хит - Лос-Анджелес Лейкерс 113:107 Окончен
01:00 Торонто Рэпторс - Портленд Трэйл Блэйзерс 105:114 Окончен
02:00 Шарлотт Хорнетс - Атланта Хоукс 91:113 Окончен
02:00 Сан-Антонио Сперс - Филадельфия Севенти Сиксерс 109:115 Окончен
02:30 Даллас Маверикс - Мемфис Гриззлис 104:91 Окончен
03:00 Денвер Наггетс - Детройт Пистонс 117:111 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Бруклин Нетс 136:125 Окончен
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Юта Джаз 94:92 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (8 событий из 8) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 СК Сокол - Донбасс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Анахайм Дакс 3:5 Окончен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Лос-Анджелес Кингс 3:2 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Даллас Старз 1:3 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Вегас Голден Найтс 0:1 Окончен
03:00 Миннесота Уайлд - Монреаль Канадиенс 8:2 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Чикаго Блэкхокс 2:0 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Сент-Луис Блюз 7:1 Окончен
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Нью-Йорк Никс 95:93 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Чикаго Буллз 110:111 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Индиана Пэйсерс 117:113 Окончен
04:00 Финикс Санс - Юта Джаз 115:109 Окончен
Теннис (4 события из 12) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
05:15 Denis Shapovalov - Рафаэль Надаль 2:3 Окончен
11:40 Гаэль Монфис - Matteo Berrettini 2:3 Окончен
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
03:30 Барбора Крейчикова - Мэдисон Кейз 0:2 Окончен
10:00 Эшлей Барти - Джессика Пегула 2:0 Окончен
Хоккей (8 событий из 8) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Оттава Сенаторс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
02:00 Каролина Харрикейнс - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Даллас Старз -:- Запланирован
02:00 Питтсбург Пингвинс - Аризона Койотис -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
03:00 Виннипег Джетс - Флорида Пантерс -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
02:00 Детройт Пистонс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
02:00 Торонто Рэпторс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Даллас Маверикс -:- Запланирован
Теннис (4 события из 11) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
06:00 Jannik Sinner - Стефанос Циципас -:- Запланирован
10:30 Felix Auger Aliassime - Даниил Медведев -:- Запланирован
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Даниэлле Росе Коллинс - Ализе Корне -:- Запланирован
04:00 Ига Святек - Кайя Канепи -:- Запланирован

Кто мы без удачи? Как украинец одержал самую большую победу в карьере, хоть и не должен был выступать на турнире

Попал на соревнования в самый последний момент
Каратэ
24 января 16:03
Кто мы без удачи? Как украинец одержал самую большую победу в карьере, хоть и не должен был выступать на турнире
Станислав Горуна с золотом Всемирных Игр / Фото - WKF

Очень часто приходится слышать, что в спорте высших достижений многое решают детали, мелочи. Когда между собой сходятся лучшие, то любой пустяк может пошатнуть чаши весов в какую-то из сторон.

Порой бывает, что годы подготовки, упорных тренировок перечеркиваются в один момент. Уж слишком многое зависит от удачи. Но когда она тебе улыбается, то многое становится проще.

В карьере украинского Станислава Горуны немало достижений, но самое большое среди них – бронза Олимпиады-2021.

Это был первый и, возможно, последний раз, когда каратэ попало в программу Игр. Но что было до этого? Горуна становился чемпионом Европы, призером мира (а должен был драться в финале), а также побеждал на Всемирных играх.

И, фактически, Всемирные игры – это Олимпиада среди неолимпийских видов спорта. Выиграть их – это тот еще повод для гордости.

В 2017 году во Вроцлаве Станислав завоевал золото. И на тот момент это была высшая точка, которая покорилась ему в карьере.

Но дело в том, что он не должен был там выступать – украинца не было в списке участников. Впрочем, как говорится, везет сильнейшим.

«Фарт. Просто повезло. Приглашение пришло мне меньше чем за месяц до соревнований. Такая вот была ситуация.

Состав участников уже был сформирован. И где-то за месяц один спортсмен, Рафаэль Агаев, травмировался. Соответственно, он сказал, что не может поехать.

Кроме того, Федерация проводит большой международный тренировочный лагерь, а после него крупные молодежные соревнования. Туда съезжаются 3-4 тысячи спортсменов: кадеты, юниоры, молодежь.

Получается, за пару дней до этого лагеря Рафаэль травмировался. Соответственно, он не может ни приехать в лагерь, ни выступить на Всемирных играх.

Организаторы начали быстро искать ему замену. Дети ждали Рафаэля, поэтому им нужно было дать кого-то равноценного. И они подумали обо мне.

Сначала речь была только о лагере. Они связались с нашей Федерацией, а там им отвечают: «Хорошо, Горуна может поехать провести вам лагерь, но пойдите и нам навстречу. Если уж освобождается одно место на Всемирных играх, то заявите туда его». Они помнулись-помнулись, но на следующий день согласились.

Я поехал, отработал тот лагерь, они остались максимально довольны, каждый следующий год тоже меня звали, чтобы я к ним ездил.

И, получается, дали мне билетик на Всемирные игры. И я этим шансом воспользовался максимально».

«С МАКГРЕГОРОМ Я ТОЛЬКО ТАК БЫ РАЗОБРАЛСЯ». УКРАИНСКИЙ ПРИЗЕР ОЛИМПИАДЫ НЕ БОИТСЯ ТОПОВЫХ БОЙЦОВ ММА

Сначала Горуна выиграл все три схватки в своей группе, включая бой с американцем Томасом Скоттом, который вот в 2021 году завоевал бронзу чемпионата мира.

Полуфинал украинец прошел без проблем, а вот в поединке за золото уступал – 0:2. За минуту до конца схватки Горуна отыграл один балл, но соперник все еще вел в счете.

И вот, за 15 секунд до окончания финального боя Станислав провел уширо маваши гери – с разворота ударил ногой в голову сопернику. Это удар на три очка. Это победа. Если уж везет, то до конца. Главное, поймать удачу за хвост и не отпускать.

Победный удар Станислава Горуны в финале Всемирных игр:

Сергей Лукьяненко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Станислав Горуна

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Что такое судейский беспредел? История о том, как Украина осталась без золота чемпионата мира
Эксклюзив
Что такое судейский беспредел? История о том, как Украина осталась без золота чемпионата мира
Каратэ
13 января 15:29
«С Макгрегором я только так бы разобрался». Украинский призер Олимпиады не боится топовых бойцов ММА
Эксклюзив
«С Макгрегором я только так бы разобрался». Украинский призер Олимпиады не боится топовых бойцов ММА
Каратэ
11 января 19:16
1

Новости: Каратэ

Кто мы без удачи? Как украинец одержал самую большую победу в карьере, хоть и не должен был выступать на турнире
Эксклюзив
Кто мы без удачи? Как украинец одержал самую большую победу в карьере, хоть и не должен был выступать на турнире
24 января 16:03
Терлюга – о золотой медали в Париже: «Сезон-2022 начался невероятно»
Терлюга – о золотой медали в Париже: «Сезон-2022 начался невероятно»
24 января 13:45
Сборная Украины стала второй на турнире во Франции
Сборная Украины стала второй на турнире во Франции
24 января 13:15
Легендарный Агаев показал, что до сих пор очень быстро бьет
Легендарный Агаев показал, что до сих пор очень быстро бьет
20 января 17:30
Что такое судейский беспредел? История о том, как Украина осталась без золота чемпионата мира
Эксклюзив
Что такое судейский беспредел? История о том, как Украина осталась без золота чемпионата мира
13 января 15:29
«С Макгрегором я только так бы разобрался». Украинский призер Олимпиады не боится топовых бойцов ММА
Эксклюзив
«С Макгрегором я только так бы разобрался». Украинский призер Олимпиады не боится топовых бойцов ММА
11 января 19:16
Секрет идеальной формы Терлюги – серебряный призер Токио-2020 рассказала о своем рационе
Секрет идеальной формы Терлюги – серебряный призер Токио-2020 рассказала о своем рационе
01 января 16:00
Терлюга: «Люблю выплескивать агрессию в зале – по жизни я позитивный человек»
Терлюга: «Люблю выплескивать агрессию в зале – по жизни я позитивный человек»
31 декабря 2021г. 21:24
Терлюга: «Хочу узнать ваше мнение: стоит ли мне продолжать карьеру в следующем году?»
Терлюга: «Хочу узнать ваше мнение: стоит ли мне продолжать карьеру в следующем году?»
29 декабря 2021г. 18:41
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
3
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 13:33
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Бокс Профессиональный бокс
22 января 19:59
1
Все новости