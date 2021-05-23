Серегина завоевала серебряную медаль чемпионата Европы
Мужская сборная Украины завоевала бронзу чемпионата Европы в командном кумитэ
Украинцы дошли до схватки за третье место через утешительные поединки
15:30
Фото: UKF
В хорватском Порече на проходящем чемпионате Европы по каратэ мужская сборная Украины завоевала бронзу в командном кумитэ.
По ходу турнира украинцы одолели Кипр (3:1) и Италию (3:1), а в третьем раунде проиграли Хорватии (2:3). В утешительной схватке Украина победила Боснию и Герциговину (3:0), а в бронзовом финале была сильнее Франции (3:0).
Состав сборной Украины в командном кумитэ: Ризван Талибов, Валерий Чеботарь, Андрей Заплитный, Станислав Горуна, Игорь Лагунов, Андрей Торошанко, Константин Цымбал.
Напомним, ранее у мужчин золотую медаль завоевал Станислав Горуна.