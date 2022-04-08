Горуна: «Нацисты в Украине – это как марвеловские супергерои»
На помощь ВСУ! Горуна продал свою олимпийскую медаль на аукционе
Олимпийский призер получил за лот 20 500 долларов
08 апреля 17:56
Станислав Горуна / Фото: noc-ukr.orgБронзовый призер Олимпиады-2020 Станислав Горуна, который защищает страну в рядах ВСУ, решил помочь нашей армии. Каратист выставил на аукцион свою бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио.
После закрытия торгов олимпийский призер получил за свой лот 20 500 долларов (более 600 000 гривен). Все вырученные средства буду переданы в фонд волонтерской организации Ukraine Alive 2022. Дальше вся вырученная сумма будет распределена на нужды украинских переселенцев, ВСУ и теробороны.
Станислав Горуна уверен, что россияне верят любой информации, которую говорит тиран путин.
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