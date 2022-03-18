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«Наши спасатели разбирают завалы Драматического театра в Мариуполе!» Терлюга отреагировала на московский концерт-митинг в поддержку войны в Украине

Украинская каратистка в шоке от циничности российской власти
Каратэ
18 марта 22:07
«Наши спасатели разбирают завалы Драматического театра в Мариуполе!» Терлюга отреагировала на московский концерт-митинг в поддержку войны в Украине
Анжелика Терлюга

Вслед за супругой Александра Усика (19-0, 13 КО), праздничный концерт в москве прокомментировала и серебряный призер Олимпиады в Токио каратистка Анжелика Терлюга:


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Источник: XSPORT
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