«Наши спасатели разбирают завалы Драматического театра в Мариуполе!» Терлюга отреагировала на московский концерт-митинг в поддержку войны в Украине
Украинская каратистка в шоке от циничности российской власти
18 марта 22:07
Анжелика Терлюга
Вслед за супругой Александра Усика (19-0, 13 КО), праздничный концерт в москве прокомментировала и серебряный призер Олимпиады в Токио каратистка Анжелика Терлюга:
Ранее XSPORT.ua опубликовал новость о финансовой поддержке нашей стране от 20-кратного победителя турниров Большого Шлема.
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