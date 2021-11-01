«Не могу передать ту боль, которую испытала». Как добывалась историческая медаль Украины на Олимпиаде в Токио

Анжелика Терлюга поднялась на пьедестал в женском каратэ

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Анжелика Терлюга / Фото - НОК

Всего лишь три участника от сборной Украины – и две медали. Наши каратисты изумительно выступили на Олимпийских играх в Токио. На первых и, возможно, последних Играх для этого вида спорта.

Анита Серегина выбыла после группового этапа, Станислав Горуна взял бронзу, а Анжелика Терлюга – вышла в финал и завоевала серебро.

В программе «Наш Токио» на XSPORT Терлюга призналась – само попадание на Олимпиаду уже является для каратистов огромным достижением.

«Когда я услышала новость, что каратэ наконец-то стало олимпийским видом спорта, то первое что я сделала, опубликовала пост в своем Instagram и поздравила абсолютно всех каратистов планеты с этим. Я была горда тем, что наш вид спорта оценили и внесли в олимпийскую программу. На тот момент, честно признаюсь, я даже не думала, что буду представлять нашу страну на Олимпиаде. Потому что уровень моих выступлений не был настолько хорош. Но, возможно новый статус крутой мотивацией, и потом в 2017-19 годах я, наверно, сделала максимум того, что было за мою карьеру – выиграла большинство медалей, большинство турниров, большинство титулов.

Честно говоря, не помню, как так получилось, что я начала готовиться на Олимпийские игры и отбираться. Потому что изначально не верила в свои шансы, ведь самое сложное в этом всем – это именно отбор. Представьте себе, соединяют несколько категорий (мой вес и вес до меня) и по рейтингу отбираются всего лишь два человека. Со всего мира. Два самых топовых и сильных спортсмена. Я на тот момент не верила в свои шансы, но потом начала выигрывать турнир за турниром, набирать балы и в какой-то момент поняла, что моя цель, моя мечта может стать реальностью, что я очень к ней близка. Это меня подбодрило – и я отобралась буквально в феврале 2020 года. Досрочно. Получила свою лицензию, потому что понимала, что по рейтингу меня уже никто не обгонит. Это было прикольно, потому что все эти соревнования, которые были в разных точках планеты – это было для меня как игра. Я ездила собирала балы, считала: дома занималась такой математикой, подсчетом. Я придумывала план, сколько мне еще нужно турниров, сколько мне еще нужно медалей выиграть для того, чтобы достичь своей цели. Вот такого плана у меня была как азартная игра, мой отбор на Олимпиаду».

Терлюга в Токио попала в четверку сеянных и уверенно прошла групповой этап: две победы и две ничьи. Этот результат позволил ей выйти в полуфинал с первого места. На тот момент украинка понимала – у нее уже есть медаль, как минимум, бронзовая. Но она хотела большего.

Во встрече с двукратной чемпионкой Азии и обладателем двух третьих мест на чемпионате мира Вен Тзу-юн из Тайбэя Терлюга заставила переживать. Она вела со счетом 4:1, но в конце поединка пропустила удар на три балла – счет стал равным. И все было в руках судей. Они отдали победу Анжелике – украинка вышла в финал Олимпийских игр. Невероятное достижение.

Там ее соперницей стала призер мира и Европы болгарка Ивет Горанова. И украинка уступила 1:5. Сначала для нее это поражение было болезненным ударом.

«Честно говоря, не могу сказать, что я осталась довольна результатом. Потому что я очень сильно расстроилась. Это были боль и разочарование после финала. Я не могу передать ту боль, которую испытала. Но потом, когда я приехала в отель, посмотрела то количество сообщений от разных людей, от моих близких, от знакомых, от ребят с которыми мы вместе работаем. Когда я посмотрела сколько людей снимали, отмечали меня, как они провели этот день… Та встреча, которую организовали мои лучшие друзья и мой любимый, та встреча, которую мне организовали те люди, когда я приехала в Одессу – это незабываемо. Вот эти все эмоции, они конечно уже поменяли значимость этой медали в моей жизни. Я сразу поняла, что она историческая, она очень важная, она крутая, она дает мне огромную поддержку, такую поддержку, которую никогда в жизни не испытывала. Ничего не было сравнимо с тем, что я испытала, когда приехала домой после Олимпийских игр».

После завершения соревнований в Японии Терлюга взяла паузу. И уже успела выйти замуж . Она не собирается тотчас же завершать карьеру. И вообще – не хочет загадывать наперед. Ведь раньше она и представить не могла, что достигнет того, что у нее есть сейчас. Поэтому сложно спрогнозировать чего получиться достичь дальше.