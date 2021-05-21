«Ною весь день». Комментарий Терлюги после поражения на чемпионате Европы

Украинка вылетела в третьем раунде

Анжелика Терлюга / фото - EKF

На чемпионате Европы в хорватском Порече выступающая в весе до 55 кг в разделе кумитэ украинка Анжелика Терлюга проиграла итальянке Саре Кардин в третьем раунде соревнований.

В Instagram Терлюга опубликовала несколько историй, в которых рассказала о своих эмоциях после поражения.

«Всем привет. Сейчас очень много вопросов посыпалось по типу: «Что случилось?» Я проиграла на чемпионате Европы и очень этому расстроена. И да, для меня это трагедия. Я столько сил и времени положила на то, чтобы выиграть титул чемпионки Европы и все напрасно. Это подталкивает меня сомневаться в самой себе. Не надо мне писать огромных мотивационных посланий, я сама справлюсь. Это не такая уж большая трагедия. Мне просто надо немного времени, чтобы прийти в себя. Я обычный человек и имею право расстроится после неудачи. Вы часто спрашиваете, как я справляюсь с такими «падениями»… Ною весь день, потом анализирую, нахожу в себе силы, мотивацию и начинаю снова работать. Я не стану сдерживать свои эмоции, я такая какая есть. Но после черной полосы всегда идет белая».

Напомним, ранее Терлюга завоевала олимпийскую лицензию.