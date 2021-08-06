Горуна: «Завтра и мы наведем суеты»
Показал свой класс. Горуна уверенно вышел в полуфинал Олимпийских игр, обеспечив себе бронзу
Украинский каратист занял второе место в своей группе
6 августа 14:03
Станислав Горуна / Фото - gettyimagesНа Олимпийских играх в Токио продолжаются соревнования по карате (дисциплина кумите) среди мужчин.
В весовой категории до 75 кг украинец Станислав Горуна завершил свои выступления в группе А.
По итогам группового раунда Горуна вышел в полуфинал и обеспечил себе минимум бронзовую медаль. Станислав финишировал вторым.
В первом поединке украинец встречался с Кеном Нисимурой (Япония), в котором одержал победу.
Во второй схватке Горуна с минимальным преимуществом выиграла у американца Томаса Скотта – 2:1. В третьем бою 32-летний украинец встретился с венгром Габором Харспатаки, завершив поединок вничью.
Заключительную встречу Станислав проводил в статусе полуфиналиста. В этой схватке украинец проиграл египтянину Абдалле Абдельазизу и в итоге занял второе место в группе.
Таким образом, Горуна вышел в полуфинал Олимпийских игр, где встретится с представителем Италии Луиджи Бузой. Полуфинал состоится 6 августа. Начало – в 14:30.
Накануне украинка Анжелика Терлюга в весовой категории до 55 кг завоевала серебряную медаль Токио-2020.
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