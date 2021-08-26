Терлюга: «Я горжусь тем, что я украинка. Для меня честь прославлять страну на весь мир»
После успешной Олимпиады в сборной Украины сменится главный тренер
Антон Никулин покинул должность
21:37
Антон Никулин / Фото: Гал-інфо
Украинская федерация каратэ запланировала на 31 августа представление нового главного тренера национальной сборной.
Предыдущий главный тренер Антон Никулин возглавлял команду девять лет и с ним на Олимпийских играх в Токио Анжелика Терлюга завоевала серебро, а Станислав Горуна – бронзу.
Напомним, ранее Горуна анонсировал свое участие в популярном украинском проекте «Танцы со звездами».