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После успешной Олимпиады в сборной Украины сменится главный тренер

Антон Никулин покинул должность
Каратэ
21:37
После успешной Олимпиады в сборной Украины сменится главный тренер
Антон Никулин / Фото: Гал-інфо

Украинская федерация каратэ запланировала на 31 августа представление нового главного тренера национальной сборной.

Предыдущий главный тренер Антон Никулин возглавлял команду девять лет и с ним на Олимпийских играх в Токио Анжелика Терлюга завоевала серебро, а Станислав Горуна – бронзу.

Напомним, ранее Горуна анонсировал свое участие в популярном украинском проекте «Танцы со звездами».

Карен Агабекян
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Теги

сборная Украины (каратэ)

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