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«С Макгрегором я только так бы разобрался». Украинский призер Олимпиады не боится топовых бойцов ММА

Но драться с ними не собирается
Каратэ
11 января 19:16
«С Макгрегором я только так бы разобрался». Украинский призер Олимпиады не боится топовых бойцов ММА
Станислав Горуна / Фото - НОК

Олимпийские игры в Токио, честно говоря, сложно назвать удачными для сборной Украины – лишь одно золото, 44-е место в медальном зачете…

Но наше каратэ точно сумело громко заявить о себе в столице Японии. Да, в Париже этого вида спорта мы уже не увидим, но из страны восходящего солнца каратистам удалось увезти две медали: серебро Анжелики Терлюги и бронзу Станислава Горуны.

Горуна не скрывал, что ехал в Токио исключительно за золотом, он даже немного расстроился третьему месту. Но уверенности в своих силах от этого меньше не стало.

В частности, он намекнул XSPORT, что звезды ММА были бы не очень рады его переходу в этот вид спорта.

Золото Олимпийских игр – это было желание собственной реализации. Это была исключительно спортивная цель. Я не думал даже о денежном вознаграждении. Вообще не думал. Мне просто нужна была медаль, зафиксировать свое имя в спорте. Только самореализация – другой цели у меня не было.

Чтобы вы понимали, я задумался о денежном вознаграждении, президентской стипендии только буквально за пару недель до Олимпиады. До этого я что-то там слышал, но ничего конкретного. А потом мне в НОК об этом сказали. Еще и наш мэр во время проводов пожелал нам удачи, успехов и рассказал что нас ждет в случае успеха.

И только тогда я понял какой бонус может прилететь.

Не было мыслей, что золото Олимпиады может помочь перейти в ММА, в Karate Combat? Не думал в таком плане, что статус чемпиона позволит немного по-другому вести переговоры, если захочется все же там себя попробовать?

Да, действительно позволил бы…

У тебя есть планы пойти куда-то в этом направлении?

Нет. Мне было бы интересно себя попробовать, но я понимаю, что там нужна команда. Чтобы выступать на том уровне, за которым мы все следим: Порье, Конор, Хабиб – нужно целую команду. Ты не можешь там на энтузиазме чисто.

У тебе должны быть тренера по физподготовке, по тактике, по борьбе, по ударке, диетолог, психолог – там целая команда работает на одного человека. А это, соответственно, деньги.

Так что даже золотая медаль такую команду долго не продержит.

Но я чувствую, что мог бы себя там проявить. Потому что наше каратэ – оно дает ощущение дистанции и момента. Скорость, с которой мы работаем… ни в одном контрактном виде спорта такой скорости нет. Думаю, это огромное преимущество.

Так что не вижу проблем. Чувствую в себе максимальную уверенность, что я бы с тем же Конором разобрался бы только так, очень просто.

С Конором, такое чувство, многие готовы разобраться. Вопрос только в том, что он не со всеми будет драться.

Да, это я понимаю. Но я либо с кем готов был бы.

«Не могу передать ту боль, которую испытала». Как добывалась историческая медаль Украины на Олимпиаде в Токио

Сергей Лукьяненко
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Станислав Горуна

Комментарии 1

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11 января 2022г. 20:17
100% обісрався б у першому бою ММА.Козлик запропонуй бій Берінчику,це ж реальніше.
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