Сборная Украины стала второй на турнире во Франции

В Париже украинцы завоевали четыре медали

Анита Серегина / Фото: Denis Boulanger

Во Франции завершился турнир Paris Open-2022, который ранее потерял статус премьер-лиги.



Сборная Украины стала второй в медальном зачете. Украинские спортсмены завоевали четыре медали: золото Анжелики Терлюги в весовой категории до 55 кг, серебро Юлии Палашевской в весовой категории до 50 кг, бронзы Аниты Серегиной в весе до 61 кг и Олега Пащенко в категории до 75 кг.

Первое место завоевала команда Франции, которая завершила турнир с тридцатью одной наградой.

Напомним, что Серегина в 2021 году стала вице-чемпионкой мира.