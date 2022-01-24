Терлюга: «Люблю выплескивать агрессию в зале – по жизни я позитивный человек»
Сборная Украины стала второй на турнире во Франции
В Париже украинцы завоевали четыре медали
13:15
Анита Серегина / Фото: Denis Boulanger
Во Франции завершился турнир Paris Open-2022, который ранее потерял статус премьер-лиги.
Сборная Украины стала второй в медальном зачете. Украинские спортсмены завоевали четыре медали: золото Анжелики Терлюги в весовой категории до 55 кг, серебро Юлии Палашевской в весовой категории до 50 кг, бронзы Аниты Серегиной в весе до 61 кг и Олега Пащенко в категории до 75 кг.
Первое место завоевала команда Франции, которая завершила турнир с тридцатью одной наградой.
Напомним, что Серегина в 2021 году стала вице-чемпионкой мира.
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