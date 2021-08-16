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«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих

Бронзовый призер Токио-2020 рассказал о последствиях после скандала
Каратэ
18:28
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Станислав Горуна / Фото: НОК Украины

Бронзовый призер Олимпиады-2020 в каратэ Станислав Горуна в интервью Youtube каналу «Отдушивдушу» рассказал, что после поста в защиту Ярославы Магучих, он начал получать много гневных сообщений, в которых угрожали его жизни:

Мне угрожали после поста в защиту Магучих. Звонили, писали: «Псина, мы тебя найдем, ты кто такой, чтобы такое писать». Вот такую х**ту. Такие эпитеты подбирали, которые я никогда не слышал.

Думаю, сразу н***й послать, или позже. Я сразу блокировал, чтобы мне не звонили. «Сдохни уже наконец, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное», «Конченое малороссийское говно, сдохни москальский подхалим» – короче, вот такое.

Скандал! Так встречают олимпийских чемпионов в Украине. Беленюк в центре Киева подвергся провокациям со стороны неизвестных.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Станислав Горуна Ярослава Магучих

Комментарии 1

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16 августа 2021г. 19:41
Сам розпочав з епітетів.Чергова консерва з чубом.
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