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Секрет идеальной формы Терлюги – серебряный призер Токио-2020 рассказала о своем рационе

Анжелика может держать себя в руках
Каратэ
01 января 16:00
Секрет идеальной формы Терлюги – серебряный призер Токио-2020 рассказала о своем рационе
Анжелика Терлюга / Фото: НОК Украины

Серебряный призер Токио-2020 Анжелика Терлюга рассказала, что входит в ее рацион:

Я редко себе позволяю вредную еду. Периодами бывает такое, что я ем все, но чаще всего держу себя на диете: стараюсь есть только полезную еду. Когда я слежу за своим весом, мне лучше выбрать рис с курочкой, овощи, фрукты, а не закинуться каким-то фастфудом или наесться сладкого. Такого нет, я стараюсь себя ограничивать в этом.

Я раньше была сладкоежкой, но в последний год достаточно хладнокровно отношусь к десертам. Иногда меня пробивает съесть какой-то круассан или эклер, но в целом стараюсь сдерживаться.

Я кофеман: обожаю латте, капучино с разным молоком – банановым, миндальным, кокосовым и обычным. К тому же люблю авокадо. Иногда мне кажется, что я готова съесть до трех штук в день. И как типичная одесситка люблю морепродукты. Если выбирать между рыбой и мясом, предпочту первый вариант.

Если говорим о мясе, то я больше склоняюсь к диетическим сортам: курица, кролик, индейка. То есть изредка ем свинину и говядину. Очень нравится жареная картошка, но ем ее очень редко, раз в месяц, если не реже. Еще люблю хачапури. Я тот человек, который придет в кино только ради попкорна с сыром, потому что я его обожаю. Но когда мне нужно сгонять вес, то я понимаю, что никаких хачапури, никакого хлеба. Я умею себя контролировать и ограничивать.

Напомним, что Терлюга – лучшая в своей весовой категории.

Источник: folga.com.ua Олег Шумейко-младший
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Анжелика Терлюга

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