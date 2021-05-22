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Серегина завоевала серебряную медаль чемпионата Европы
Для Украины награда стала второй на соревнованиях
22 мая 19:42
Анита Серегина / фото - НОК
Украинская каратистка Анита Серегина стала серебряным призером чемпионата Европы в весовой категории до 61 килограмм. Соревнования проходят в хорватском городе Пореч.
В финальной схватке украинка уступила чемпионке мира 2018 года Йованне Прекович из Сербии.
Для Аниты эта медаль стала 8-й на континентальных первенствах. Дважды она становилась чемпионкой Европы (2013, 2017), трижды бронзовым призером (2014, 2014, 2017), а серебряная медаль стала третьей в коллекции украинки (2012, 2018).
Финальные схватки турнира в Хорватии смотрите на XSPORT.
Станислав Горуна ранее стал первым в истории украинского каратэ чемпионом Европы.