«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука

Станіслав Горуна - Леонід Кравчук

Олімпійський призер Токіо-2020 з карате Станіслав Горуна в соціальних мережах прокоментував смерть екс-президента України Леоніда Кравчука.

Шкода, що не раніше, як став першим президентом України. Це не та людина, яка повинна була очолити і розвивати нашу незалежність.

Мудак, який заклав фундаменти всіх державницьких проблем від росії, що зараз так дорого нам обходяться».