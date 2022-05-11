Горуна: «Людина, що купила мою медаль, з Японії. Хоче потримати її у себе, а потім запрошує в гості»
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
Станіслав Горуна поклав на екс-президента країни відповідальність за всі негаразди
09:58
Станіслав Горуна - Леонід Кравчук
Олімпійський призер Токіо-2020 з карате Станіслав Горуна в соціальних мережах прокоментував смерть екс-президента України Леоніда Кравчука.
«Кравчук, кажуть, помер. Шкода, що так пізно.
Шкода, що не раніше, як став першим президентом України. Це не та людина, яка повинна була очолити і розвивати нашу незалежність.
Мудак, який заклав фундаменти всіх державницьких проблем від росії, що зараз так дорого нам обходяться».
Нагадаємо,Кравчук помер на 89-му році життя. В останні роки у політика були проблеми зі здоров'ям.
Комментарии 0