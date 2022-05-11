Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Астон Вилла - Ливерпуль -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Барселона - Сельта -:- Запланирован
нет важных матчей
Футбол (5 событий из 10) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Лидс - Челси -:- Запланирован
21:45 Уотфорд - Эвертон -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Ницца - Сент-Этьен -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Севилья - Мальорка -:- Запланирован
22:30 Эльче - Атлетико -:- Запланирован
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Тоттенхэм - Арсенал -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Реал - Леванте -:- Запланирован
Сейчас в эфире
10:00
Богатыри
10:10
Футзал. Товарищеский матч. Испания - Украина

«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука

Станіслав Горуна поклав на екс-президента країни відповідальність за всі негаразди
Каратэ
09:58
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
Станіслав Горуна - Леонід Кравчук

Олімпійський призер Токіо-2020 з карате Станіслав Горуна в соціальних мережах прокоментував смерть екс-президента України Леоніда Кравчука.

«Кравчук, кажуть, помер. Шкода, що так пізно.

Шкода, що не раніше, як став першим президентом України. Це не та людина, яка повинна була очолити і розвивати нашу незалежність.

Мудак, який заклав фундаменти всіх державницьких проблем від росії, що зараз так дорого нам обходяться».


Нагадаємо,Кравчук помер на 89-му році життя. В останні роки у політика були проблеми зі здоров'ям.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Хайлайты

Теги

Cтанислав Горуна

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Каратэ

«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
09:58
Терлюга: «Мои дети будут знать, кто хотел уничтожить их родителей!»
Терлюга: «Мои дети будут знать, кто хотел уничтожить их родителей!»
10 мая 10:13
Горуна: «Людина, що купила мою медаль, з Японії. Хоче потримати її у себе, а потім запрошує в гості»
Эксклюзив
Горуна: «Людина, що купила мою медаль, з Японії. Хоче потримати її у себе, а потім запрошує в гості»
06 мая 17:47
«Ненавиджу!». Терлюга прокоментувала черговий обстріл Одеси
«Ненавиджу!». Терлюга прокоментувала черговий обстріл Одеси
02 мая 21:18
«У россиян - праздники, у нас - трагедии каждый день!» Терлюга поделилась криком души в Instagram
«У россиян - праздники, у нас - трагедии каждый день!» Терлюга поделилась криком души в Instagram
26 апреля 09:50
Терлюга и Серегина стали триумфаторами этапа Премьер-лиги по каратэ
Терлюга и Серегина стали триумфаторами этапа Премьер-лиги по каратэ
25 апреля 11:00
Терлюга эмоционально отреагировала на еще один ракетный удар рашистов по Одессе
Терлюга эмоционально отреагировала на еще один ракетный удар рашистов по Одессе
23 апреля 17:53
Станіслав Горуна: «Перший дзвінок після початку війни отримав від командира військової частини»
Эксклюзив
Станіслав Горуна: «Перший дзвінок після початку війни отримав від командира військової частини»
19 апреля 22:54
Горуна уехал заграницу
Эксклюзив
Горуна уехал заграницу
19 апреля 18:25
Все новости

Популярные новости

«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
Спортивная гимнастика
06 мая 21:40
52
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бокс Профессиональный бокс
09 мая 17:45
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Бокс Профессиональный бокс
05 мая 10:43
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
Бокс Профессиональный бокс
06 мая 17:23
2
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 мая 09:50
Усик – о контракте на реванш с Джошуа: «Не хочу обманывать людей»
Усик – о контракте на реванш с Джошуа: «Не хочу обманывать людей»
Бокс Профессиональный бокс
04 мая 15:01
Все новости