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Станіслав Горуна: «Перший дзвінок після початку війни отримав від командира військової частини»

Каратист розповів, як він зустрів війну, та чим займається у цей непростий час
Каратэ
19 апреля 22:54
Станіслав Горуна: «Перший дзвінок після початку війни отримав від командира військової частини»
Фото: radiosvoboda.org

Бронзовий призер Токіо-2020 Станіслав Горуна в інтерв’ю XSPORT в програмі «Разом до перемоги!» розказав, як чим він займався з 24 лютого, коли росія напала на Україну:

Мені так більше повезло, тому що я проживаю на Західній Україні у Львові. У нас вибухів не було, але прокинувся одразу, тому що і повітряна тривога, і дзвінки почали поступати. І перший дзвінок, звичайно, командир військової частини з проханням прибути у військову частину для отримання подальших інструкцій.

Я з 2019 року підписав контракт з ЗСУ і представляю їх на змаганнях, да і тренуюся на базі ЗС Львівського гарнізону. З початку (повномасштабної війни), з 24 лютого, я повноцінний солдат.

Перший місяць в військовій частині практично жив. Там доба через добу заступали в наряди, чергували, патрулювали територію, повідомляли про все підозріле – людей, мітки чи дрони літали. Проводили людей до укриття, коли була повітряна тривога, облаштовували укриття. Ось такі задачі локальні в нас були. Перший місяць в такому режимі. Нормально не спали, не харчувалися. Будь-які тренування забули. Акценти і пріоритети всі змістилися. Але після місяця часу, коли ситуація стала більш-менш зрозумілою, стабільною і відносно контрольованою, то дозволили нас повертатися до нормального життя, наскільки це можливо.

З’явилося трохи більше часу, я почав тренуватися і волонтерити. Що в мене є? Телефон, соцмережі і бажання бути корисним. Я почав користуватися тим, що я маю. Почав з’єднувати людей, кому потрібна допомога з тими, їто можуть її надати. Я збираю кошти, плюс у мене брат і тренер в Запоріжжі, якій проживає у мене на квартирі. Ми разом почали волонтерити, я шукаю якийсь ресурс, можливості, а брат закуповує і займається доставкою. А Анатолій комунікує з військовими і формує потреби – куди, що, кому. У нас невеличка команда і ми отак комунікуєм, щось намагаємося робити.

Зараз відправили багато екіпіровки – тактичні окуляри, рукавиці. Близько 60-и таких сетів з амуніцією – наколінники, форма, розгрузки. Відправили разом з фондом багато гуманітарки на Харків, на Чернігів. Купили автомобіль. Якраз сьогодні мій брат з тренером поїхали за ним, буде служити для розвідувально-диверсійної роботи наших хлопців. Ви бачите, я зараз у формі національної збірної, наша команда вирушає на змагання в Португалію. В понеділок повернемося назад і знову приступимо до волонтерства.

Нагадаємо, що Горуна продав олімпійську медаль, а кошти передав ЗСУ.

Олег Шумейко-младший
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