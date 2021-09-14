Терлюга: «Когда меня называют гордостью Украины, я полностью с этим согласна, такое отношение греет мне душу»
Терлюга: «Через год-два, наверное, уже буду скорее не профессиональной спортсменкой»
Но Анжелика в ноябре еще планирует поехать на чемпионат мира
12:58
Анжелика Терлюга / Фото: Инстаграм
Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Анжелика Терлюга призналась, что очень скоро завершит с большим спортом.
«Планирую поехать на чемпионат мира, который будет в ноябре этого года в Дубае. Летом следующего года еще пройдут Всемирные игры в Америке, и если у меня получится отобраться, то я бы с удовольствием поехала на них. Дальше мне сложно строить какие-то планы, потому что в ближайшем будущем я не вижу таких турниров, которые могли бы зацепить и мотивировать меня. Понимаете, спортсмену важно ставить какую-то недосягаемую цель и идти к ней. Вот это действительно круто! А премьер-лигами и турнирами Карате 1, в которых я завоевала 16 золотых медалей, меня уже не удивить. Если в следующем году они и будут, то мне это уже не так интересно, как что-то такое, где я еще не была. Но я уже понимаю, что со временем буду по чуть-чуть уходить в привычную жизнь и через год-два, наверное, уже буду скорее не профессиональным спортсменом, а обычным человеком — просто Ликой».
Напомним, в финале Олимпийских игр Терлюга проиграла болгарке, которая на турнире показала лучшую форму в карьере.