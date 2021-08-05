Терлюга – серебряный призер Токио-2020
Терлюга: «Думаю, что сегодняшний день останется в моей памяти навсегда»
29-летняя украинка – о серебре на Олимпийских играх в Токио
5 августа 17:33
Анжелика Терлюга / Фото - gettyimages.comТитулованная украинская каратистка Анжелика Терлюга в эфире «UA:Перший» поделилась эмоциями после завоевания серебряной медали на Олимпийских играх в Токио.
«Я не думала, что буду выступать на соревнованиях, но в 2016 году, когда я узнала, что карате станет олимпийским видом спорта... Я в этом году потеряла своего отца. Я мечтала об этой медали, правда мечтала о награде другого цвета, но я сегодня сделала все, что смогла. Извините, что не золото. Но для меня это белое золото. Я отдала всю себя за эти 5 лет. Сегодня я боролась со своими близкими в сердце, со своими мечтами. Думаю, что сегодняшний день останется в моей памяти навсегда».
Напомним, в финале олимпийского турнира по каратэ в весе до 55 кг Терлюга проиграла болгарке Ивет Горановой со счетом 1:5.