Терлюга в ужасе обращается ко всему миру: «Вот что произойдет, когда русские дьяволы доберутся до вас»
Терлюга эмоционально отреагировала на еще один ракетный удар рашистов по Одессе
Орки вновь лупят по жилым домам
17:53
Фото: ukrinform.com
Титулованная каратистка Анжелика Терлюга в своем Instagram отреагировала на очередной залп рашистов по Одессе:
Одесса… Мой город вновь атакован ракетными ударами час назад. Пожалуйста, остановите войну и помогите Украине. Я вас умоляю.
В данный момент Анжелика находится на турнире в Португалии, где уже вышла в золотой финал. Напомним, что после соревнований украинка вернется на родину.
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