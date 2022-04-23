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Терлюга эмоционально отреагировала на еще один ракетный удар рашистов по Одессе

Орки вновь лупят по жилым домам
Каратэ
17:53
Терлюга эмоционально отреагировала на еще один ракетный удар рашистов по Одессе
Фото: ukrinform.com

Титулованная каратистка Анжелика Терлюга в своем Instagram отреагировала на очередной залп рашистов по Одессе:

Одесса… Мой город вновь атакован ракетными ударами час назад. Пожалуйста, остановите войну и помогите Украине. Я вас умоляю.

В данный момент Анжелика находится на турнире в Португалии, где уже вышла в золотой финал. Напомним, что после соревнований украинка вернется на родину.

Олег Шумейко-младший
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