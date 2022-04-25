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Терлюга и Серегина стали триумфаторами этапа Премьер-лиги по каратэ

Трое других украинцев завоевали бронзовые награды
Каратэ
11:00
Терлюга и Серегина стали триумфаторами этапа Премьер-лиги по каратэ
Анжелика Терлюга

Сборная Украины по каратэ выиграла пять медалей на этапе Премьер-лиги в португальском Матозинюше.

Чемпионками соревнований в кумите стали Анжелика Терлюга (до 55 кг) и Анита Серегина (до 61 кг). Бронзовые награды завоевали Диана Шостак (до 61 кг), Галина Мельник (до 68 кг) и Андрей Заплитный (до 75 кг).

Анжелика Терлюга выиграла командный чемпионат Франции.

Рене Тер Велде
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