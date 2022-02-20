Терлюга и Серегина завоевали серебро на турнире K1 Premier League в ОАЭ

Шостак победила в бронзовом финале

Фото: facebook.com/karate.ua

В Объединенных Арабских Эмиратах завершился турнир K1 Premier League Fujarah 2022.



Украинки завоевали на соревнованиях три медали – серебро Аниты Серегиной (весовая категория до 61 кг) и Анжелики Терлюги (весовая категория до 55 кг), а также бронза Дианы Шостак (весовая категория до 61 кг).

Напомним, что ранее Терлюга завоевала золото, а Серегина бронзу на турнире в Париже.