Терлюга и Серегина завоевали серебро на турнире K1 Premier League в ОАЭ

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняЖесть на боксе в Англии! Мать звезды «Манчестер Сити» избили неизвестные, а его самого назвали «голубым» и «ссыклом»
матч-центр
Вчера 18
Сейчас 2
Сегодня 16
Завтра 11
Развернуть Свернуть
Футбол (15 событий из 22) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Окончен
17:00 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Окончен
17:00 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Окончен
17:00 Ливерпуль - Норвич 3:1 Окончен
17:00 Арсенал - Брентфорд 2:1 Окончен
19:30 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Ланс - Лион 1:1 Окончен
22:00 Нант - ПСЖ 3:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Штутгарт - Бохум 1:1 Окончен
16:30 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Сампдория - Эмполи 2:0 Окончен
19:00 Рома - Верона 2:2 Окончен
21:45 Салернитана - Милан 2:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Осасуна - Атлетико 0:3 Окончен
22:00 Реал - Алавес 3:0 Окончен
Хоккей (3 события из 7) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Донбасс - Альтаир 10:0 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:30 Чикаго Блэкхокс - Даллас Старз 0:1 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Лос-Анджелес Кингс 3:4 Окончен
Футбол (2 события из 3) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Марсель - Клермон 0:1 2-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Удинезе - Лацио 1:1 2-й тайм
Футбол (12 событий из 20) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Окончен
18:30 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Лорьян - Монпелье 0:1 Окончен
18:05 Бордо - Монако 1:1 Окончен
21:45 Марсель - Клермон 0:1 2-й тайм
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Окончен
18:30 Боруссия Дортмунд - Боруссия Мёнхенгладбах 6:0 Окончен
20:30 Герта - РБ Лейпциг 1:6 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Фиорентина - Аталанта 1:0 Окончен
19:00 Интер - Сассуоло 0:2 Окончен
21:45 Удинезе - Лацио 1:1 2-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Валенсия - Барселона 1:4 Окончен
Хоккей (4 события из 10) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Белый Барс - Краматорск 2:1 Окончен
17:00 СК Сокол - Мариуполь 4:1 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Сент-Луис Блюз 3:6 Окончен
04:00 Аризона Койотис - Лос-Анджелес Кингс 3:5 Окончен
Футбол (3 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Кальяри - Наполи -:- Запланирован
22:00 Болонья - Специя -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Сельта - Леванте -:- Запланирован
Хоккей (5 событий из 10) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 СК Сокол - Краматорск -:- Запланирован
19:30 Мариуполь - Донбасс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Оттава Сенаторс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
03:00 Сан-Хосе Шаркс - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
20:00 Бостон Брюинс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
Теннис (3 события из 96) показать все
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
09:00 Ангелина Калинина - Вероника Кудерметова -:- Отменен
13:00 Тереза Мартинкова - Элина Свитолина -:- Запланирован
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Анастасия Потапова - Леся Цуренко -:- Запланирован
Сейчас в эфире
21:45
Проповедник с пулеметом. Фильм недели. Премьера
22:30
Бокс. Александр Поветкин - Андрей Руденко

Терлюга и Серегина завоевали серебро на турнире K1 Premier League в ОАЭ

Шостак победила в бронзовом финале
Каратэ
20:09
Терлюга и Серегина завоевали серебро на турнире K1 Premier League в ОАЭ
Фото: facebook.com/karate.ua

В Объединенных Арабских Эмиратах завершился турнир K1 Premier League Fujarah 2022.

Украинки завоевали на соревнованиях три медали – серебро Аниты Серегиной (весовая категория до 61 кг) и Анжелики Терлюги (весовая категория до 55 кг), а также бронза Дианы Шостак (весовая категория до 61 кг).

Напомним, что ранее Терлюга завоевала золото, а Серегина бронзу на турнире в Париже.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Хайлайты

Теги

Анита Серегина Диана Шостак Анжелика Терлюга

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Терлюга отреагировала на медаль на первом турнире Premier League сезона-2022
Терлюга отреагировала на медаль на первом турнире Premier League сезона-2022
Каратэ
21:54
«Я тебе кохаю!» С кем проводят самый романтичный день в году украинские спортсмены?
«Я тебе кохаю!» С кем проводят самый романтичный день в году украинские спортсмены?
Другие
14 февраля 14:02
Шикарный вид! Терлюга опубликовала сочное фото в бикини
Шикарный вид! Терлюга опубликовала сочное фото в бикини
Каратэ
07 февраля 10:06
Терлюга – о золотой медали в Париже: «Сезон-2022 начался невероятно»
Терлюга – о золотой медали в Париже: «Сезон-2022 начался невероятно»
Каратэ
24 января 13:45
Сборная Украины стала второй на турнире во Франции
Сборная Украины стала второй на турнире во Франции
Каратэ
24 января 13:15

Новости: Каратэ

Терлюга отреагировала на медаль на первом турнире Premier League сезона-2022
Терлюга отреагировала на медаль на первом турнире Premier League сезона-2022
21:54
Горуна завоевал медаль на дебютном турнире Premier в сезоне-2022
Горуна завоевал медаль на дебютном турнире Premier в сезоне-2022
21:08
Терлюга и Серегина завоевали серебро на турнире K1 Premier League в ОАЭ
Терлюга и Серегина завоевали серебро на турнире K1 Premier League в ОАЭ
20:09
Шикарный вид! Терлюга опубликовала сочное фото в бикини
Шикарный вид! Терлюга опубликовала сочное фото в бикини
07 февраля 10:06
Кто мы без удачи? Как украинец одержал самую большую победу в карьере, хоть и не должен был выступать на турнире
Эксклюзив
Кто мы без удачи? Как украинец одержал самую большую победу в карьере, хоть и не должен был выступать на турнире
24 января 16:03
Терлюга – о золотой медали в Париже: «Сезон-2022 начался невероятно»
Терлюга – о золотой медали в Париже: «Сезон-2022 начался невероятно»
24 января 13:45
Сборная Украины стала второй на турнире во Франции
Сборная Украины стала второй на турнире во Франции
24 января 13:15
Легендарный Агаев показал, что до сих пор очень быстро бьет
Легендарный Агаев показал, что до сих пор очень быстро бьет
20 января 17:30
Что такое судейский беспредел? История о том, как Украина осталась без золота чемпионата мира
Эксклюзив
Что такое судейский беспредел? История о том, как Украина осталась без золота чемпионата мира
13 января 15:29
Все новости

Популярные новости

«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
22
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Olympics Пекин-2022
17 февраля 17:58
22
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Бокс Профессиональный бокс
19 февраля 10:00
1
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Olympics Пекин-2022
13 февраля 22:12
36
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
16 февраля 08:50
28
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Olympics Пекин-2022
18 февраля 10:56
Все новости