Терлюга – о золотой медали в Париже: «Сезон-2022 начался невероятно»
Терлюга и Серегина завоевали серебро на турнире K1 Premier League в ОАЭ
Шостак победила в бронзовом финале
20:09
Фото: facebook.com/karate.ua
В Объединенных Арабских Эмиратах завершился турнир K1 Premier League Fujarah 2022.
Украинки завоевали на соревнованиях три медали – серебро Аниты Серегиной (весовая категория до 61 кг) и Анжелики Терлюги (весовая категория до 55 кг), а также бронза Дианы Шостак (весовая категория до 61 кг).
Напомним, что ранее Терлюга завоевала золото, а Серегина бронзу на турнире в Париже.
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