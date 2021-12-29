Терлюга снялась в белье за несколько часов до свадьбы
Терлюга: «Хочу узнать ваше мнение: стоит ли мне продолжать карьеру в следующем году?»
Титулованная каратистка – о возможном уходе из профессионального спорта
18:41
Анжелика Терлюга / Фото - FacebookСеребряный призер Олимпийских игр в Токио по карате Анжелика Терлюга в Instagram поделилась эмоциями по поводу уходящего 2021 года.
«Goodbye karate-year 2021».
«Пришло время подвести итоги этого насыщенного спортивного года:
«Пройти тяжелую подготовку к ОИ; сборы в Японии; олимпийская медаль».
«За всю мою карьеру 2021 год был самым эмоциональным и трудным. Не все мечты исполнились, был не один провал за этот год, были неожиданности и болезненны моменты. Но зато он перевернул мою жизнь и я навсегда останусь в истории каратэ и нашей страны, как призер Олимпийских Игр 2020».
«В последнее время я получаю огромное количество вопросов по поводу продолжения моей карьеры: «Буду ли я дальше выступать?», «Какие планы на следующий год?», «Ты заканчиваешь свою карьеру?».
«И я уверена, что ответ на все эти вопросы вы узнаете совсем скоро. А сейчас я хочу узнать ваше мнение: стоит ли мне продолжать карьеру в следующем году? Хотели бы ещё увидеть меня на татами? Как думаете, есть ли шанс внести еще свою лепту в историю нашего спорта?».
Накануне Терлюга опубликовала свое фото в куртке промоушена кулачных боев Mahatch и анонсировала «махач».