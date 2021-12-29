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02:00 Баффало Сэйбрс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
02:00 Флорида Пантерс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
02:30 Оттава Сенаторс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:30 Торонто Мейпл Лифс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
02:30 Виннипег Джетс - Чикаго Блэкхокс -:- Перенесен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
03:30 Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
05:00 Колорадо Эвеланш - Даллас Старз -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
05:30 Анахайм Дакс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
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02:00 Индиана Пэйсерс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Атланта Хоукс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Майами Хит -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Юта Джаз -:- Запланирован
05:30 Сакраменто Кингз - Даллас Маверикс -:- Запланирован

Терлюга: «Хочу узнать ваше мнение: стоит ли мне продолжать карьеру в следующем году?»

Титулованная каратистка – о возможном уходе из профессионального спорта
Каратэ
18:41
Терлюга: «Хочу узнать ваше мнение: стоит ли мне продолжать карьеру в следующем году?»
Анжелика Терлюга / Фото - Facebook
Серебряный призер Олимпийских игр в Токио по карате Анжелика Терлюга в Instagram поделилась эмоциями по поводу уходящего 2021 года.

«Goodbye karate-year 2021».


«Пришло время подвести итоги этого насыщенного спортивного года:

«Пройти тяжелую подготовку к ОИ; сборы в Японии; олимпийская медаль».


«За всю мою карьеру 2021 год был самым эмоциональным и трудным. Не все мечты исполнились, был не один провал за этот год, были неожиданности и болезненны моменты. Но зато он перевернул мою жизнь и я навсегда останусь в истории каратэ и нашей страны, как призер Олимпийских Игр 2020».


«В последнее время я получаю огромное количество вопросов по поводу продолжения моей карьеры: «Буду ли я дальше выступать?», «Какие планы на следующий год?», «Ты заканчиваешь свою карьеру?».


«И я уверена, что ответ на все эти вопросы вы узнаете совсем скоро. А сейчас я хочу узнать ваше мнение: стоит ли мне продолжать карьеру в следующем году? Хотели бы ещё увидеть меня на татами? Как думаете, есть ли шанс внести еще свою лепту в историю нашего спорта?».




Накануне Терлюга опубликовала свое фото в куртке промоушена кулачных боев Mahatch и анонсировала «махач».
Владимир Кириченко
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Анжелика Терлюга

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