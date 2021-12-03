Без кимоно. Эффектное фото Терлюги
Терлюга – лидер мирового рейтинга
Горуна третий в своей весовой категории
13:45
Международная федерация карате опубликовала обновленный рейтинг лучших спортсменов по весовым категориям.
В весовой категории до 55 кг рейтинг возглавила Анжелика Терлюга. Интересно, что ее обидчица в финале Олимпийских игр-2020 Ивет Горанова расположилась только на десятом месте.
Другой украинский призер Токио-2020 Станислав Горуна третий в категории до 75 кг.
Ризван Талибов занимает шестое место в весе до 84 кг. Также на шестую строчку поднялась Анита Серегина в категории до 61 кг. Галина Мельник – седьмая в весе до 68 кг. Екатерина Кривая разместилась на девятом месте в весовой категории до 50 кг.
Напомним, Горуну избрали в состав комиссии атлетов WKF.