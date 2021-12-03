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Терлюга – лидер мирового рейтинга

Горуна третий в своей весовой категории
Каратэ
13:45
Терлюга – лидер мирового рейтинга

Международная федерация карате опубликовала обновленный рейтинг лучших спортсменов по весовым категориям.

В весовой категории до 55 кг рейтинг возглавила Анжелика Терлюга. Интересно, что ее обидчица в финале Олимпийских игр-2020 Ивет Горанова расположилась только на десятом месте.

Другой украинский призер Токио-2020 Станислав Горуна третий в категории до 75 кг.

Ризван Талибов занимает шестое место в весе до 84 кг. Также на шестую строчку поднялась Анита Серегина в категории до 61 кг. Галина Мельник – седьмая в весе до 68 кг. Екатерина Кривая разместилась на девятом месте в весовой категории до 50 кг.

Напомним, Горуну избрали в состав комиссии атлетов WKF.

Сергей Остапенко
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Анжелика Терлюга Станислав Горуна

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