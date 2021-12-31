Терлюга: «Хочу узнать ваше мнение: стоит ли мне продолжать карьеру в следующем году?»
Терлюга: «Люблю выплескивать агрессию в зале – по жизни я позитивный человек»
Для желаемого итога каратистке приходится идти на жертвы
31 декабря 2021г. 21:24
Фото: instagram.com/vlad_buzinsky
Серебряный призер Токио-2020 в каратэ Анжелика Терлюга
поделилась секретами ухода за собой:
Мне приходится просыпаться рано утром на тренировку, и, понятное дело, краситься нет смысла. Поэтому я редко пользуюсь косметикой. Но в то же время я использую увлажняющие кремы, сыворотки и другую уходовую косметику, и то не каждый день: бывает, так устаешь, что нет сил даже на это. Мне кажется, что меня спасает спорт и то, что я эмоционально разгружаюсь. Люблю выплескивать агрессию в зале, а по жизни быть позитивным человеком.
Напомним, что Терлюга – лучшая в своей весовой категории.
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