Терлюга: «Мы начнем новую жизнь в новой Украине. Этот день наступит скоро…Я верю»
Украинская каратистка рассказала, где находится с первого дня войны
20 марта 18:59
Анжелика Терлюга
Серебряный призер Олимпиады в Токио каратистка Анжелика Терлюга поделилась в Instagram-аккаунте своими мыслями и переживаниями, связанными с войной в Украине:
«Мои дорогие друзья! Я получила множество сообщений, и хочу поблагодарить вас за поддержку в такое сумасшедшее время для моей страны. С первого дня войны я оставалась в своей родной Одессе. Вместе с мужем мы стараемся быть полезными для армии, экономики Украины, помогаем моей бабушке и делаем пожертвования. Моя мама и маленькая сестра уехали из страны. Надеюсь увидеть их скоро. В последний раз я виделась с ними больше месяца назад.
Однажды мы станем свободными. Мы будем летать, как эти птицы. Мы отстроим нашу страну. Мы начнем новую жизнь в новой Украине. Этот день наступит скоро…Я верю.»
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