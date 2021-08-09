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Терлюга: «Ничего так сильно не мотивирует, как гордость близких тебе людей за твои достижения»

Серебряный призер Токио-2020 – о планах после Олимпийских игр
Olympics Токио-2020
08:59
Терлюга: «Ничего так сильно не мотивирует, как гордость близких тебе людей за твои достижения»
Анжелика Терлюга / Фото - gettyimages
Титулованная украинская каратистка Анжелика Терлюга в Instagram поделилась мыслями после завершения Олимпийских игр в Токио.

«Наконец-то мои мысли будут еще о чем-то, кроме Олимпийских игр. Даже странно, ведь последние годы все, абсолютно все говорили со мной как с человеком, который едет на Олимпиаду, а теперь я просто Лика. Наконец-то не будет больше интервью с вопросами о том, как же я готовлюсь к играм, верю ли в свои силы, что думаю про соперниц, как же повлиял коронавирус на мою жизнь. Теперь это не интересно уже никому. Наконец-то я могу себе позволить пойти погулять, побыть с семьей, встретится с друзьями когда хочу, а не когда нет соревнований, нет тренировки или нет режима».


«Мне кажется, что я могу бесконечно долго писать о том, чего нет в жизни профессионального спортсмена и сколько трудностей нам приходится преодолевать. Постоянный ежедневный стресс, ограничения во всем, поиск финансов на подготовку и восстановление, ты – заложник ситуации, ты не можешь руководить своей жизнью так, как хочешь. Ты делаешь все, что можешь и не можешь, чтобы добиться результата и тебя похвалили. Да именно признание близких и друзей, соперников, людей вокруг мотивирует тебя, а не какие-то деньги и прочие бонусы. Ничего так сильно не мотивирует, как гордость близких тебе людей за твои достижения. Начинается новая глава в моей жизни. Скоро я буду дома».



Напомним, Терлюга в весовой категории до 55 кг завоевала серебряную медаль Токио-2020.
Владимир Кириченко
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Анжелика Терлюга сборная Украины (каратэ)

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