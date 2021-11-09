Терлюга: «Никогда не думала о том, что мое имя и фамилия окажется в списке Forbes»

Титулованная каратистка – о попадании в рейтинг «30 до 30»



Анжелика Терлюга / Фото - Twitter Серебряный призер Олимпийских игр в Токио-2020 по карате Анжелика Терлюга в Instagram поделилась эмоциями после попадания в рейтинг Forbes «30 до 30» 2021 года – 30 влиятельных украинцев, которые младше 30 лет.



«Никогда не думала о том, что мое имя и фамилия окажется в списке Forbes. В такие моменты хочу сказать только о том, что нельзя переставать верить в себя и мечтать о самых высоких достижениях».



«Эта новость стала для меня огромным зарядом мотивации… и в очередной раз понимаю, что жизнь дает нам возможность проявить себя в разных отраслях и этот шанс нельзя упускать, нельзя останавливаться на достигнутом».



«Для меня это очень радостный и приятный момент в моей жизни, буду мечтать о следующих победах не только на турнирах, но и в жизни. Нет ничего невозможного и только вперед».



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Напомним, помимо Терлюги, Людмила Лузан, Михаил Романчук и Максим Крипак.

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио-2020 по каратеподелилась эмоциями после попадания в рейтинг Forbes «30 до 30» 2021 года – 30 влиятельных украинцев, которые младше 30 лет.Напомним, помимо Терлюги, в этот рейтинг попали

Владимир Кириченко