Сборная Украины стала второй на турнире во Франции
Терлюга – о золотой медали в Париже: «Сезон-2022 начался невероятно»
Анжелика стала первой на турнире во Франции
13:45
Фото: Denis Boulanger
Каратистка Анжелика Терлюга в своем Instagram поделилась эмоциями после завоевания золотой медали на турнире Paris Open-2022:
Золото.
Сезон-2022 начался невероятно. Продолжаю трудиться для достижения поставленных целей. Спасибо всем и моим спонсорам за поддержку.
Напомним, что во Франции сборная Украины стала второй в медальном зачете.
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