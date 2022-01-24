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Терлюга – о золотой медали в Париже: «Сезон-2022 начался невероятно»

Анжелика стала первой на турнире во Франции
Каратэ
13:45
Терлюга – о золотой медали в Париже: «Сезон-2022 начался невероятно»
Фото: Denis Boulanger

Каратистка Анжелика Терлюга в своем Instagram поделилась эмоциями после завоевания золотой медали на турнире Paris Open-2022:

Золото.

Сезон-2022 начался невероятно. Продолжаю трудиться для достижения поставленных целей. Спасибо всем и моим спонсорам за поддержку. 

Напомним, что во Франции сборная Украины стала второй в медальном зачете.

Олег Шумейко-младший
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