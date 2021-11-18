Терлюга осталась за бортом ЧМ-2021. Обидчица украинки – чемпионка Игр в Токио

Титулованная каратистка покинула турнир после третьего раунда









Анжелика Терлюга / Фото - Facebook

Титулованная украинская каратисткапроиграла в третьем раунде чемпионата мира по карате, который проходит в Дубае (ОАЭ).В весовой категории до 55 кг Терлюга проиграла своей главной конкурентке, болгаркесо счетом 3:5.Напомним, Терлюга и Горанова встречались в финале Олимпийских игр в Токио, в котором украинка проиграла Ивет со счетом 1:5 и завоевала серебряную медаль турнира.А тем временем другая украинка