Терлюга: «Не ставлю перед собой больших задач на чемпионате мира-2021»
Терлюга осталась за бортом ЧМ-2021. Обидчица украинки – чемпионка Игр в Токио
Титулованная каратистка покинула турнир после третьего раунда
10:21
Анжелика Терлюга / Фото - FacebookТитулованная украинская каратистка Анжелика Терлюга проиграла в третьем раунде чемпионата мира по карате, который проходит в Дубае (ОАЭ).
В весовой категории до 55 кг Терлюга проиграла своей главной конкурентке, болгарке Ивет Горановой со счетом 3:5.
Напомним, Терлюга и Горанова встречались в финале Олимпийских игр в Токио, в котором украинка проиграла Ивет со счетом 1:5 и завоевала серебряную медаль турнира.
А тем временем другая украинка Анита Серегина вышла в золотой финал ЧМ-2021.
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