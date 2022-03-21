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Терлюга: «Пока я писала, я слышала взрывы. Я никому не пожелаю испытать этот страх»

Каратистка находится в укрепленной Одессе, но и там все несладко
Каратэ
15:30
Терлюга: «Пока я писала, я слышала взрывы. Я никому не пожелаю испытать этот страх»
Фото: НОК Украины

Титулованная каратистка Анжелика Терлюга в своем Instagram поделилась своими ощущениями, которые у нее вызывают ежедневные обстрелы российскими террористами:

Когда я писала эту историю, мы услышали взрывы. Из нашего окна мой муж показал мне как работает ПВО. Вы не увидите этого в моих историях.

Ни сигналов тревоги, ни звуков взрывов. Ведь это может помочь армии рф. Просто доверьтесь мне, это наши жизни! И я не хочу, чтобы кто-то чувствовал что-то похожее… Молюсь за мир.

Я поменяла свое мнение немного…. Я никому не пожелаю испытать эти чувства… И поняли, почему мы живем в страхе и что изо дня в день делает нас более злыми!!

Напомним, что дисквалифицировали уроженца Украины, который поддерживает владимира путина в решение напасть на нашу страну.

Олег Шумейко-младший
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