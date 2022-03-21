Терлюга: «Пока я писала, я слышала взрывы. Я никому не пожелаю испытать этот страх»

Фото: НОК Украины

Титулованная каратистка Анжелика Терлюга в своем Instagram поделилась своими ощущениями, которые у нее вызывают ежедневные обстрелы российскими террористами:



Ни сигналов тревоги, ни звуков взрывов. Ведь это может помочь армии рф. Просто доверьтесь мне, это наши жизни! И я не хочу, чтобы кто-то чувствовал что-то похожее… Молюсь за мир.

Я поменяла свое мнение немного…. Я никому не пожелаю испытать эти чувства… И поняли, почему мы живем в страхе и что изо дня в день делает нас более злыми!!