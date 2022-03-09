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Терлюга: «Помогите остановить зло – люди умирают без еды и воды, окруженные российской армией»

Каратистка призвала мир отреагировать на терроризм рф
Каратэ
09 марта 16:28
Терлюга: «Помогите остановить зло – люди умирают без еды и воды, окруженные российской армией»
Фото: НОК Украины

Титулованная каратистка Анжелика Терлюга в своем Instagram призвала мир помочь Украине в борьбе с российскими террористами:

Пожалуйста, мир, ты должен помочь нам. Прочитайте этот пост на английском чтобы понять, как люди умирают без еды и воды, окруженные российской армией. Помогите остановить зло.

Владимир Кличко призвал отстранить всех российских спортсменов.

Олег Шумейко-младший
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