Терлюга – россиянам: «Моя «проблема» в том, что я люблю Украину – пусть я по вашему буду «нацисткой», но остановите этот кошмар»
Терлюга: «Помогите остановить зло – люди умирают без еды и воды, окруженные российской армией»
Каратистка призвала мир отреагировать на терроризм рф
09 марта 16:28
Фото: НОК Украины
Титулованная каратистка Анжелика Терлюга в своем Instagram призвала мир помочь Украине в борьбе с российскими террористами:
Пожалуйста, мир, ты должен помочь нам. Прочитайте этот пост на английском чтобы понять, как люди умирают без еды и воды, окруженные российской армией. Помогите остановить зло.
Владимир Кличко призвал отстранить всех российских спортсменов.
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