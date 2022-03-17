Вместо боксерских перчаток – автомат. Еще один украинский боксер обороняет Киев от рашистов
Терлюга: «Россияне разрушили много жизней и продолжают это делать – нет прощения»
22-й день бомбардировок нашей страны…
17 марта 16:26
Фото: ukrinform.ru
Серебряная призерша Токио-2020 Анжелика Терлюга в своем Instagram высказалась о войне в Украине, которая длится уже более трех недель:
Нет слов. 21 день разрушения моей страны. Они разрушили много жизней и продолжают это делать… Мы молимся. Мы сражаемся. Мы просим о помощи.
Нет прощения. Никогда.
Сергей Ребров недоволен молчанием российских спортсменов о происходящем ужасе.
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