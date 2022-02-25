Терлюга – о вторжении России: «Пожалуйста, остановитесь»
Терлюга: «Санкции – очень смешная игра против монструозной России, которая бомбит жилые дома»
Каратистка призвала Европу и США к действиям
13:23
Фото: НОК Украины
Титулованная каратистка Анжелика Терлюга в своем Instagram опубликовала пост по поводу вторжения России на территории Украины:
Проснитесь… Второй день Россия нас атакует! Они бомбят жилые дома и многие люди уже умерли. Ни от какой страны нет помощи… Лишь пустые слова. Бла-бла-бла от Европы и США… Они обещали, а теперь они напуганы!
Мы одни против самого большого агрессора в мире. Но мы сильны!!! Я верю. Спасибо людям на улицах и может наконец руководство страны начнет делать что-то реальное! Санкции – это смешная игра против российского монстра.
Мои дорогие друзья, семья каратэ, спасибо за активную поддержку! Я вижу и ощущаю ее! Многие предлагают переехать в Европу. Я останусь в Украине. Я буду молиться за семью и мою страну. #жизньникогданестанетпрежней
Сергей Стаховский в ярости после запуска россиянами ракет в жилой дом.
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