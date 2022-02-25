Терлюга: «Санкции – очень смешная игра против монструозной России, которая бомбит жилые дома»

Фото: НОК Украины

Титулованная каратистка Анжелика Терлюга в своем Instagram опубликовала пост по поводу вторжения России на территории Украины:



Мы одни против самого большого агрессора в мире. Но мы сильны!!! Я верю. Спасибо людям на улицах и может наконец руководство страны начнет делать что-то реальное! Санкции – это смешная игра против российского монстра.

Мои дорогие друзья, семья каратэ, спасибо за активную поддержку! Я вижу и ощущаю ее! Многие предлагают переехать в Европу. Я останусь в Украине. Я буду молиться за семью и мою страну. #жизньникогданестанетпрежней